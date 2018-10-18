МВФ советует готовиться к худшему

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danilov 19 Октября 2018 в 12:32:59
Существует целый ряд рисков, в том числе торговые трения, рост цен на нефть и геополитические факторы, которые в совокупности будут вызывать волатильность на финансовом рынке в 2019 году.
Ключевой для нас, как для организации, сейчас стала необходимость передать сообщение странам-членам, что окно времени для принятия мер сокращается, поэтому нужно постараться создать буфер до того, когда всё станет ещё хуже — заместитель представителя МВФ в Китае Чжан Лунмэй
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