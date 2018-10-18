Узбекистан не видит никаких препятствий в переходе на расчёты с РФ в нацвалютах

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danilov 19 Октября 2018 в 12:39:58
"Насчет расчётов в национальной валюте, этот вопрос поднимается российским правительством. Мы не видим никаких препятствий делать взаиморасчёты в национальной валюте. Были отмечены некоторые механизмы, я считаю, что как только мы их отработаем, то сможем предложить их бизнесменам. Это все на повестке. Мы будем работать над этим", – отметил Ходжаев в ходе первого Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и РФ.
Этот вопрос прокомментировал и заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков.
"Сегодня при поставках продукции сначала сумы переводятся в доллары, потом американская валюта в рубли и эти банковские процедуры занимают достаточно времени. Учитывая волатильность доллара и его курс, который носит изменчивый характер, возникают определенные трудности при расчетах с партнёрами из Узбекистана. Решение этого вопроса и вопроса двойной сертификации является ключевым для дальнейшего роста экспортно-импортных операций в агропромышленном комплексе двух стран", – заметил он.
Напомним, что ранее ряд российских чиновников заявил, что ответом на американские санкции станет отказ от доллара и переход в расчетах на национальную валюту.
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/khodzhaev-uzbe/
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