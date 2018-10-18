«Газпром» согласовал с Узбекистаном условия разработки газового месторождения Джел

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danilov 19 Октября 2018 в 12:40:39
«18 октября в Ташкенте компания Gazprom International (оператор upstream-проектов "Газпрома" за рубежом) и Республика Узбекистан подписали соглашение о разделе продукции (СРП) в отношении месторождения Джел», — говорится в сообщении.
Срок действия СРП в настоящее время определен в 25 лет.
Месторождение Джел было открыто в пределах Шахпахтинского инвестиционного блока в 2009 году. Оно расположено на плато Устюрт в Кунградском районе Каракалпакстана (Узбекистан) в 225 км от районного центра Кунград, в15 км от месторождения Шахпахты.
Проект разработки месторождения Джел предусматривает бурение и обустройство десяти скважин, строительство УКПГ «Джел», сооружение газопровода-коллектора от УКПГ «Джел» до газопровода «Шахпахты – ДКС Шахпахты» ориентировочной протяженностью 15 км и другие работы.
Как ожидается, добыча газа составит 150 млн кубометров в год в течение первых четырёх лет разработки (2021-2024 годы) с увеличением до 300 млн кубометров в год, начиная с 2025 года.
https://rns.online/energy/Gazprom-soglasoval-s-Uzbekistanom-usloviya-razrabotki-gazovogo-mestorozhdeniya-Dzhel-2018-10-18/
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