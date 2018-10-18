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Экономика
«Газпром» согласовал с Узбекистаном условия разработки газового месторождения Джел
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danilov 19 Октября 2018 в 12:40:39
«Газпром» подписал с правительством Узбекистана соглашение о разделе продукции (СРП) в отношении месторождения Джел, говорится в сообщении компании Gazprom International, дочерней компании «Газпрома».

«18 октября в Ташкенте компания Gazprom International (оператор upstream-проектов "Газпрома" за рубежом) и Республика Узбекистан подписали соглашение о разделе продукции (СРП) в отношении месторождения Джел», — говорится в сообщении.

Срок действия СРП в настоящее время определен в 25 лет.

Месторождение Джел было открыто в пределах Шахпахтинского инвестиционного блока в 2009 году. Оно расположено на плато Устюрт в Кунградском районе Каракалпакстана (Узбекистан) в 225 км от районного центра Кунград, в15 км от месторождения Шахпахты.

Проект разработки месторождения Джел предусматривает бурение и обустройство десяти скважин, строительство УКПГ «Джел», сооружение газопровода-коллектора от УКПГ «Джел» до газопровода «Шахпахты – ДКС Шахпахты» ориентировочной протяженностью 15 км и другие работы.

Как ожидается, добыча газа составит 150 млн кубометров в год в течение первых четырёх лет разработки (2021-2024 годы) с увеличением до 300 млн кубометров в год, начиная с 2025 года.

https://rns.online/energy/Gazprom-soglasoval-s-Uzbekistanom-usloviya-razrabotki-gazovogo-mestorozhdeniya-Dzhel-2018-10-18/
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