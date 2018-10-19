В Казахстан из Европы было привлечено порядка 180 млрд долларов - Назарбаев

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едридмадрид 19 Октября 2018 в 13:00:05
- За годы независимости в Казахстан из Европы было привлечено порядка 180 млрд долларов США прямых инвестиций. Мы тесно сотрудничаем с Европейским банком реконструкции и развития, который за это время профинансировал проекты на общую сумму более 7 млрд евро, - сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана подчеркнул, что товарооборот с европейскими странами в последние годы стабильно растет, и отметил, что в нашей стране в различных сферах действует порядка 3000 предприятий с участием европейского капитала.
- Среди наших крупных партнеров – компании «Альстом», «Линде Груп», «Эр Ликид», «Данон», «Викат», «Хайдельбергцемент», которые успешно работают, открывают современные производства, создают рабочие места и получают прибыль, - указал Глава государства.
В контексте расширения рынков сбыта европейской продукции Нурсултан Назарбаев рассказал присутствующим бизнесменам о преимуществах географического расположения Казахстана.
- Через Казахстан проходит 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных маршрутов, которые связывают Китай и другие страны Азии с Европой через Россию, Каспийское и Черное моря, а также Иран и Турцию. Теперь доставка грузов в Европу из Китая через Казахстан и обратно занимает в 4 раза меньше времени, чем доставка морским путем, - отметил Президент Казахстана.
Глава государства отдельно остановился на вопросах улучшения инвестиционного климата и создания благоприятных условий для ведения бизнеса.
- Казахстан является ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и присоединился к Декларации о международных инвестициях. У нас действует Совет иностранных инвесторов при Президенте, в котором 13 иностранных компаний из 33 его членов являются представителями Европы. Для граждан 62 стран, в том числе 33 европейских, введен безвизовый режим, - заявил Нурсултан Назарбаев.
Отмечая важность цифровизации отраслей экономики и развития инновационной экосистемы, Глава государства акцентировал внимание на вопросах реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».
- Функционируют такие инновационные кластеры, как Назарбаев Университет и Парк инновационных технологий. В текущем году в Астане заработает новый Международный технопарк IT-стартапов «Астана Хаб» со всей необходимой инфраструктурой, который станет центром притяжения IT-предпринимателей и инвесторов со всего мира. Участники технопарка смогут воспользоваться упрощенным визовым и трудовым режимами, также им будут предоставлены налоговые льготы, - сказал Президент Казахстана.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил важность потенциала европейских инвесторов в контексте выхода крупных казахстанских компаний на IPO и сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства.
Президент Казахстана рассказал о поддержке сельхозпроизводителей в рамках государственной программы развития АПК и подчеркнул, что основными приоритетами в данной отрасли являются повышение производительности с внедрением новых технологий и переработка сельхозпродукции с ее последующим экспортом.
- Мы придаем большое значение продвижению туризма. У нас реализуется Концепция развития туристской отрасли. Полагаю, что разнообразный ландшафт, богатая культура и история Казахстана и большой опыт европейских компаний в данной сфере могли бы принести взаимную выгоду, - подчеркнул Глава государства.
Затем Нурсултан Назарбаев рассказал присутствующим о Международном центре по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов, который будет функционировать на базе инфраструктуры ЭКСПО и способствовать реализации «зеленых» проектов в стране и регионе.
- В нашей столице начал работу Международный финансовый центр «Астана». Его правовой статус закреплен Конституционным законом, а рабочим языком является английский. Участникам МФЦА предоставлены налоговые льготы до 50 лет, упрощенные валютный, визовый и трудовой режимы. Это – единственный в регионе центр, деятельность которого основана на английском праве. Приглашаю ваши компании принять участие в работе МФЦА, - призвал Президент Казахстана.
В завершение Глава государства выразил уверенность в том, что состоявшаяся встреча еще больше укрепит взаимовыгодное партнерство между странами, и пожелал всем успехов, благополучия и процветания.
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/foreign_visits/vstrecha-s-predstavitelyami-evropeiskih-delovyh-krugov#2
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