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Экономика
Казахстанцы больше всего тратятся на еду.
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Гоги80 22 Октября 2018 в 14:46:08
На алименты и материальную помощь родным и знакомым уходит менее 3% всех расходов казахстанцев. Почти половина расходов (49,7%) уходит на еду, сообщает Finprom.kz.

Расходы домохозяйств во втором квартале 2018 года выросли на 8,8%, с 459,5 до 500,1 тыс тенге.

Закономерный рост расходов из года в год связан первостепенно с ростом доходов домохозяйств - на 7,9% до 523,1 тыс тенге в соответствующем периоде.

За последние пять лет расходы домохозяйств выросли почти в 1,5 раза, или на 152,7 тыс тенге.

Наибольшие расходы несут домохозяйства Астаны - 623,5 тыс тенге (годом ранее - 585,5 тыс тенге).

Следом идет Алматы - 593,9 тыс тенге (годом ранее - 570,5 тыс тенге). Замыкает тройку регионов с наибольшими расходами Атырауская область - 579,3 тыс тенге (годом ранее - 551,2 тыс тенге).

Основной статьей затрат являются потребительские расходы, которые сконсолидировали 92,8% (464,2 тыс тенге) всех расходов.

В структуре потребительских трат основой статьей являются продовольственные и непродовольственные товары - 284,4 и 108,5 тыс тенге, соответственно. На долю платных услуг относится 23,1% потребительских затрат (107,3 тыс тенге).

Вторым наиболее значимым направлением расходов домохозяйств является погашение кредита и долга - 21,2 тыс тенге (годом ранее - 19,2 тыс тенге).

На материальную помощь родственникам, знакомым, на выплату алиментов, налогов, платежей и другие выплаты расходуется незначительная часть - 14,6 тыс тенге (2,9% от всех расходов).

Finprom.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NZN 22.10.2018 в 15:00:04   # 698775
у казахов говорят: Жарлынын бир тойганы - шала байыганы
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