Казахстанцы больше всего тратятся на еду.

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Гоги80 22 Октября 2018 в 14:46:08
Расходы домохозяйств во втором квартале 2018 года выросли на 8,8%, с 459,5 до 500,1 тыс тенге.
Закономерный рост расходов из года в год связан первостепенно с ростом доходов домохозяйств - на 7,9% до 523,1 тыс тенге в соответствующем периоде.
За последние пять лет расходы домохозяйств выросли почти в 1,5 раза, или на 152,7 тыс тенге.
Наибольшие расходы несут домохозяйства Астаны - 623,5 тыс тенге (годом ранее - 585,5 тыс тенге).
Следом идет Алматы - 593,9 тыс тенге (годом ранее - 570,5 тыс тенге). Замыкает тройку регионов с наибольшими расходами Атырауская область - 579,3 тыс тенге (годом ранее - 551,2 тыс тенге).
Основной статьей затрат являются потребительские расходы, которые сконсолидировали 92,8% (464,2 тыс тенге) всех расходов.
В структуре потребительских трат основой статьей являются продовольственные и непродовольственные товары - 284,4 и 108,5 тыс тенге, соответственно. На долю платных услуг относится 23,1% потребительских затрат (107,3 тыс тенге).
Вторым наиболее значимым направлением расходов домохозяйств является погашение кредита и долга - 21,2 тыс тенге (годом ранее - 19,2 тыс тенге).
На материальную помощь родственникам, знакомым, на выплату алиментов, налогов, платежей и другие выплаты расходуется незначительная часть - 14,6 тыс тенге (2,9% от всех расходов).
Finprom.kz