SWIFT подтверждает: расчеты в долларах сокращаются.

только 4 процентных пункта теперь разделяют долю расчетов в долларах США от доли расчетов в евро.

...Политика торгового протекционизма Дональда Трампа, вылившаяся в повышение пошлин Вашингтоном на китайские и прочие товары, обернулась падениеМ доли доллара в международной торговле, и это может принести свои плоды, поскольку