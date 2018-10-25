SWIFT подтверждает: расчеты в долларах сокращаются.

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danilov 25 Октября 2018 в 10:21:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
Здесь об этом лет десять как знают.
Цитата: walker от 25.10.2018 10:32:36Quote:
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Политика торгового протекционизма Дональда Трампа, вылившаяся в повышение пошлин Вашингтоном на китайские и прочие товары, обернулась падениеМ доли доллара в международной торговле, и это может принести свои плоды, поскольку только 4 процентных пункта теперь разделяют долю расчетов в долларах США от доли расчетов в евро.
http://www.profinance.ru/news/2018/10/23/bpag-swift-podtverzhdaet-raschety-v-dollarakh-sokraschayutsya.html
Политика торгового протекционизма Дональда Трампа, вылившаяся в повышение пошлин Вашингтоном на китайские и прочие товары, обернулась падениеМ доли доллара в международной торговле, и это может принести свои плоды, поскольку только 4 процентных пункта теперь разделяют долю расчетов в долларах США от доли расчетов в евро.
http://www.profinance.ru/news/2018/10/23/bpag-swift-podtverzhdaet-raschety-v-dollarakh-sokraschayutsya.html