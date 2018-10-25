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Экономика
SWIFT подтверждает: расчеты в долларах сокращаются.
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danilov 25 Октября 2018 в 10:21:32
Согласно данным Swift, опубликованным во вторник, единая европейская валюта, которая потеряла первое место в качестве наиболее используемой валюты для глобальных транзакций пять лет назад на фоне европейского долгового кризиса, набирает обороты в расчетах. Политика торгового протекционизма Дональда Трампа, вылившаяся в повышение пошлин Вашингтоном на китайские и прочие товары, обернулась падение доли доллара в международной торговле, и это может принести свои плоды, поскольку только 4 процентных пункта теперь разделяют долю расчетов в долларах США от доли расчетов в евро.
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  walker 25.10.2018 в 10:32:36   # 699177
Короче, 3,14зда доллару.
Здесь об этом лет десять как знают.
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  Ал 25.10.2018 в 11:22:45   # 699199
Цитата: walker от 25.10.2018 10:32:36
Quote:
...
Политика торгового протекционизма Дональда Трампа, вылившаяся в повышение пошлин Вашингтоном на китайские и прочие товары, обернулась падениеМ доли доллара в международной торговле, и это может принести свои плоды, поскольку только 4 процентных пункта теперь разделяют долю расчетов в долларах США от доли расчетов в евро.
http://www.profinance.ru/news/2018/10/23/bpag-swift-podtverzhdaet-raschety-v-dollarakh-sokraschayutsya.html
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