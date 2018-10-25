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У казахстанских аграриев появится своя криптовалюта
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danilov 25 Октября 2018 в 14:32:02
Комментарии,
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Zoggyla
25.10.2018 в 14:49:49
# 699234
Какая-то модная тенденция. Колхозкоин.
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Yerla
25.10.2018 в 14:56:48
# 699237
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