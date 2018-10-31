Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400 в рублях
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Ноября 2018 в 10:51:59
Контракт на поставку комплексов С-400 в Индию заключен в рублях, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

Ранее сообщалось, что Россия со своими партнерами по военно-техническому сотрудничеству перейдет на расчеты в национальных валютах вместо долларов.
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о поставках ЗРК С-400 "Триумф" в октябре 2016 года. Контракт заключили в начале октября.

Приобретение пяти полков обойдется Индии в эквивалент 5,43 миллиарда долларов. Дели станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.

РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20181031/1531825257.html
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь