Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400 в рублях

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danilov 01 Ноября 2018 в 10:51:59
Ранее сообщалось, что Россия со своими партнерами по военно-техническому сотрудничеству перейдет на расчеты в национальных валютах вместо долларов.
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о поставках ЗРК С-400 "Триумф" в октябре 2016 года. Контракт заключили в начале октября.
Приобретение пяти полков обойдется Индии в эквивалент 5,43 миллиарда долларов. Дели станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.
РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20181031/1531825257.html
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