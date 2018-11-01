Кредиты на бедность

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 01 Ноября 2018 в 17:56:09
На фоне поставленной в президентском послании задачи повышения благосостояния казахстанцев не слишком обнадеживающе выглядит очередная подборка Ranking.kz под заголовком “Кредитный рынок Казахстана держится за счет предложений населению”. Почему не обнадеживающе? Потому что кредиты, по-хорошему, должны идти на развитие производства, а не на удовлетворение потребительского спроса, основанного к тому же на импорте.
Но сейчас речь идет не только о том, что банки опасно мало кредитуют экономику, но и об опасно большой массе потребительских кредитов. Налицо как перекос, так и его стремительное усугубление: общий объем банковских займов к осени составил 13 трлн. тенге - на 0,1% меньше, чем год назад. В то время как кредиты физическим лицам выросли год к году сразу на 14,8%, а займы непосредственно на потребительские цели - на 12,1%. Итого кредиты физлицам составляют в ссудном портфеле уже 5 трлн. тенге - это 38,6% против 33,6% год назад; потребительские займы - 3,1 трлн. тенге, это 24,1% против 21,5% годом ранее. Среди кредитов физлиц на потребительские займы приходится почти две трети.
Что характерно: среди подробнейшей банковской статистики мы не найдем таких элементарных сведений, как число тех самых физических лиц, имеющих счастье или несчастье пользоваться банковскими кредитами. Равно как та же статистика тщательно зачищена от сведений, сколько казахстанцев имеют накопления в банках и как эти накопления раскладываются между сверхбогатыми, просто обеспеченными и теми, кому на банковскую карточку капает только зарплата или пенсия. Получается, есть что скрывать - слишком опасна эта информация с точки зрения оценки как социальной, так и банковской стабильности в нашей стране.
В подтверждение сошлюсь на приведенные журналистом Игорем НЕВОЛИНЫМ (действительно опасные!) сведения: общее число казахстанцев, влезших в кредиты, - 4,6 млн. человек, то есть почти каждый второй взрослый уже закредитован! Причем все заемщики на круг стали миллионерами: средняя сумма займа приближается к 1,1 млн. тенге. Из них уже почти 400 тысяч человек успели стать неплательщиками - имеют просроченные задолженности свыше 90 дней на сумму около 700 млрд. тенге.
И это не считая еще более трехсот тысяч клиентов микрофинансовых организаций, набравших около 200 млрд. тенге кредитов под фантастические проценты.
Отчего же люди лезут в кредитные удавки? Возьмем картину вполне официальную: результаты обследования рынка труда, проведенного комитетом по статистике, охватившего все крупные предприятия и треть малых. В этом году картина такая: всего работников - 2,35 млн. человек, мужчин и женщин почти поровну, зарплату меньше 75 тысяч тенге получают 30%, от 75 до 105 тысяч и от 105 до 150 тысяч - по 20%, от 150 до 240 тысяч тенге - 16,5% и больше 240 тысяч - 13,8%. Всего для людей со средним образованием зарплата вышла чуть больше 100 тысяч тенге, с высшим образованием - около 220 тысяч и с послевузовским образованием - 380 тысяч тенге.
Короче, если взять весь крупный промышленный потенциал Казахстана и треть от не самого крупного, выводы такие: рабочих мест недостаточно, платят мало. Особенно если добавить и такие выведенные статистиками результаты: медианная зарплата, то есть находящаяся в центре ряда распределения численности работников по размерам заработной платы, - 106 тысяч тенге, а модальная - то есть наиболее часто встречающаяся зарплата, - 80 тысяч. А можно ли прожить, не влезая в долги, на 80 или даже 106 тысяч тенге в месяц, судите сами.
Да, если как-то питаться и во что-то одеваться, можно, наверное, протянуть и на такие деньги, но, случись что-то более затратное, не миновать кредита.
А теперь еще информация к размышлению от экономиста Айдархана КУСАИНОВА.
У нас в стране людей, числящихся предпринимателями, всего 2% от всего населения, еще 1% - бизнесмены и топ-менеджеры, 14% - учащиеся, 16% - пенсионеры, а остальные 67% - это наемные работники, нашедшие себе работу или нет. Но если мы посмотрим, о ком правительство заботится больше, - явный приоритет тем самым 1% + 2% = 3%.
Доказательства? Пожалуйста. По данным Кусаинова, зарплаты руководителей, превышавшие 15 лет назад в 2,2 раза средний уровень, выросли до пропорции 2,4. Зарплаты работников средней квалификации подросли лишь чуть-чуть - с 0,75 до 0,8 от среднего, а вот в сфере обслуживания, торговле и ЖКХ зарплаты от 0,7 скатились до уровня почти 0,6 к среднему.
И от себя добавлю: в ВВП по доходам за первую половину 2018 года доля оплаты труда наемных работников составила 29,8%, тогда как валовая прибыль работодателей - 61,5%. То есть трем четвертям казахстанцев на их зарплату достается чуть более четверти национального дохода, тогда как трем процентам - почти две трети.
И завершающий аккорд: если судить по отчетам ЕНПФ, годовой фонд официальных зарплат в нашей стране - 7,5 трлн. тенге. Соотнесите это с пятью миллионами тенге набранных людьми кредитов. Получается, что трудящиеся близки к тому, чтобы задолжать банкам едва ли не все зарабатываемое за год.
Одним словом, диспропорции явные, и пора бы поднимать тревогу сразу с двух сторон. Министерство труда и соцзащиты должно бы возопить об опасной недостаточности оплаты труда в Казахстане, а Национальный банк - об опасном втягивании банков второго уровня в кредитование малосостоятельного населения.
Но тут вот какое дело: чиновникам, даже высшего ранга, это не положено. В смысле не положено подвергать сомнению основы того, к чему они приставлены. Между тем речь идет не о сбоях в системе, а об исчерпании самой экспортно-сырьевой и внешне финансируемой модели, в которую встроены и казахстанские банки, и практически все крупные предприятия.
Послание президента, делающее упор на социальный фактор, адекватно ситуации. Но у правительства (вот беда!) нет ни мандата на ревизию социально-экономического курса, ни личной решимости посмотреть в лицо проблемам. Поэтому премьеру вместе с председателем Национального банка только и остается, что не замечать происходящего.
Пётр СВОИК
http://www.time.kz/articles/moment/2018/10/31/krediti-na-bednost
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 01.11.2018 в 19:25:39 # 700077
Цитата: Рамзес от 01.11.2018 20:36:08А можно по подробнее что за траблы?
Ребят последнюю неделю с Каспий Банк траблы, не ужели сольют.Не паникую и другим не советую -но что то не так.
Ребят последнюю неделю с Каспий Банк траблы, не ужели сольют.Не паникую и другим не советую -но что то не так.