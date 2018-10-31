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Экономика
Американские компании повышают цены на свои товары
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danilov 02 Ноября 2018 в 22:32:06
За последнюю неделю американские компании повысили цены на многие товары – от авиабилетов и краски до еды. Они делают ставку на то, что потребители могут позволить себе платить больше, и перекладывают на них рост издержек на топливо, материалы и продукты питания. Это фактически означает конец долгого периода низкой инфляции, из-за которого Федеральная резервная система США (ФРС) много лет держала процентные ставки около нуля.

Продовольственный гигант Mondelez планирует повысить цены в Северной Америке, чтобы компенсировать увеличение затрат на ингредиенты и транспортировку. Авиакомпании сейчас платят за топливо примерно на 40% больше, чем год назад, а стоимость грузовых перевозок в сентябре выросла на 7% в годовом выражении. К счастью для Mondelez, потребители и ритейлеры теперь готовы платить больше, отмечает гендиректор компании Дирк Ван де Пут. Согласно Conference Board, индекс потребительской уверенности в США в октябре вырос до максимума с 2000 г.

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https://m.vedomosti.ru/economics/articles/2018/10/31/785329-kompanii-povishayut
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