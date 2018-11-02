Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Назарбаев поручил создать бюджетную авиакомпанию на базе «Эйр Астаны»
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Ноября 2018 в 22:48:27
Нурсултан Назарбаев провел встречи с министром по инвестициям и развитию Женисом Касымбеком, членом Совета директоров АО «Самрук-Қазына» Ричардом Эвансом и президентом авиакомпании «Эйр Астана» Питером Фостером, передает Акорда.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития гражданской авиации, а также текущее состояние и дальнейшие перспективы авиакомпании «Эйр Астана».

«Эйр Астана» является нашим главным авиаперевозчиком. Мы создавали ее совместно с Ричардом Эвансом. За эти годы была проделана большая работа. Сегодня компания зарекомендовала себя с хорошей стороны и имеет успешный имидж, - отметил глава государства.

Участники встречи рассказали президенту Казахстана о последних тенденциях на мировом рынке авиаперевозок. Кроме того, Нурсултану Назарбаеву было доложено о проводимой работе по внедрению элементов британской модели управления гражданской авиацией, касающихся обеспечения безопасности полетов.

По информации министра по инвестициям и развитию, в 2018 году в Казахстане были запущены авиарейсы по 13 направлениям, и реализован пилотный проект «открытого неба» в городе Астане.

В завершение встречи глава государства, отметив важность повышения доступности услуг авиаперевозок для населения, поручил создать на базе «Эйр Астаны» бюджетную авиакомпанию, которая будет оказывать транспортные услуги по более низким тарифам.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 02.11.2018 в 23:10:03   # 700286

Для воровливых чиновников ? .
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь