Казахстанцы перепродают друг другу старые машины
danilov 03 Ноября 2018 в 23:25:18
Об этой тревожной тенденции свидетельствуют данные за 10 месяцев 2018 года, опубликованные союзом предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром". С начала года органами административной полиции поставлено на учет 1 098 674 автотранспортных средства, что на 14,2% выше аналогичного показателя прошлого года. Из них 1 031 139 единиц пришлось на вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев. Таким образом, в 94% процентах случаев новая машина для нашего соотечественника не значит "молодая".
Доля новеньких машин, прямо из салона, составила всего 0,6% от всех зарегистрированных. Свежие авто, находящиеся в эксплуатации от года до трех лет, набрали 4,5%, еще год назад их доля составляла 8,5%.
Чаще всего, почти в 40% случаев, регистрируются автомобили старше 20 лет, еще 30% машин уже отметили свое десятилетие. Наибольшее количество очень старых машин "прописалось" в Алматинской области.
Источник: Экспресс-К