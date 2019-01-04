"КазАгро" увеличит "Цеснабанку" срок выплаты долга в 170 млрд тенге ещё на 15 лет

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danilov 04 Января 2019 в 15:35:30
После реструктуризации "КазАгро" планирует оптимизировать валютные обязательства по госпрограмме финоздоровления субъектов АПК АО "НУХ "КазАгро". Холдинг также намерен принять более активное участие в повышении финустойчивости АО "Цеснабанк". Об этом на запрос Informburo.kz сообщили в пресс-службе "КазАгро".
"Цеснабанк" на сегодня должен агрохолдингу 170,6 млрд тенге. Это остаток долга от полученного пять лет назад кредита в двух валютах – 541 млн долларов и 40 млрд тенге – по госпрограмме от "КазАгро", который, в свою очередь, занял деньги за рубежом в объёме 1 млрд долларов и 600 млн евро.
Кредит банку выдан сроком на 9 лет (истекают в 2022-2023 гг. – Авт.) по ставкам в 10% и 6% годовых в тенге и долларах, из которых 7% и 5% субсидировало государство.
Теперь остаток долга решено перевести в облигационный заём на ту же сумму в 170 млрд тенге. То есть "КазАгро" ещё раз выделит 170 млрд тенге реальных денег "Цеснабанку" для выпуска облигаций, которые банк сдаст обратно холдингу в счёт первого долга в 170 млрд тенге. "Цеснабанк" за счёт поступивших 170 млрд тенге будет выплачивать кредит. Тем самым "КазАгро" берет на себя валютную задолженность и переводит в тенге для "Цеснабанка".
Новый долг в 170 млрд тенге "Цеснабанк" будет выплачивать "Казагро" в течение 15 лет.
"Цеснабанк" имеет обязательства перед холдингом "КазАгро" в сумме 170,6 миллиардов тенге, выданных по программе финансового оздоровления. Планируется, что банк выпустит облигации на эту сумму, и холдинг выкупит эти облигации в счёт погашения обязательств банка. Облигации будут выпущены со сроком погашения 15 лет", – говорится в ответе "КазАгро".
Из общего объёма обязательств в сумме 170,6 миллиардов тенге валютные займы "Цеснабанка" составляют 85%. Сколько составит ставка вознаграждения по приобретаемым в счёт кредита облигациям "Цеснабанка", в "КазАгро" не уточнили. Просрочек по займам, выданным по госпрограмме, нет, акцентируют в холдинге.
Рефинансирование долга "Цеснабанка" ставит необходимость конвертации долга "КазАгро" перед держателями валютных обязательств, что создаёт вопрос о потенциальных расходах на эту операцию, а также кто их оплатит.
"В настоящий момент механизм конвертации валютных обязательств холдинга в связи с проработкой возможности рефинансирования выданных валютных займов в пользу банка также находится на стадии разработки и обсуждения. Холдинг определит наиболее оптимальную структуру для этого, чтобы минимизировать риски заинтересованных сторон", – резюмировали в "КазАгро".
Постановлением Правительства Казахстана от 18 февраля 2013 года №151 утверждена программа по развитию агропромышленного комплекса в РК на 2013-2020 годы "Агробизнес-2020", по которой предусматривалось применение мер финансового оздоровления субъектов АПК путём реструктуризации, рефинансирования имеющейся задолженности с увеличением сроков погашения, преимущественно за счёт облигационных займов АО "Холдинга "КазАгро" и снижения ставки вознаграждения путём субсидирования из средств республиканского бюджета.
Холдинг предоставил доступные кредиты для пролонгации обязательств сельхозтоваропроизводителей перед банками, привлёк средства на рынки капитала. По линии "Цеснабанка" были предоставлены средства фондирования для финоздоровления 46 субъектов АПК.
https://informburo.kz/novosti/kazagro-uvelichit-cesnabanku-srok-vyplaty-dolga-v-170-mlrd-tenge-eshchyo-na-15-let.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сколько у людей квартир , домов, бизнес , имущества забрали. Сколько закончили жизнь самоубийством. Сколько многодетных семей на улице
Через 15 лет просто спишут. И продадут за 1 тенге.
Никто не вечен в этом мире , кто знает , что будет через 15 лет ?
sunroad777 05.01.2019 в 00:43:37 # 707817