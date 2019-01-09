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Экономика
Султанов: Средняя зарплата в Астане превышает 230 тыс. тенге
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danilov 09 Января 2019 в 16:09:52
Аким Астаны Бахыт Султанов во время расширенного совещания с активом города (по итогам 2018 года и задачах на 2019 год) подвел итоги развития столицы за 20 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

За 20 лет территория города увеличилась в три раза, объем построенного жилья – в 19 раз, население выросло более чем в четыре раза.

"Если 20 лет назад средняя заработная плата не достигала и 10 тыс. тенге, то сейчас она превышает 230 тыс. тенге. Уровень безработицы с 1998 года сократился с 12,8% до 4,5%. В результате масштабной программы строительства социальной инфраструктуры за 20 лет построено более 20 республиканских и городских объектов здравоохранения, свыше 300 детских садов и школ", - сообщил он.

Общий жилой фонд Астаны, по его данным, за 20 лет увеличился более чем в четыре раза и превысил 20 млн кв.м, в том числе за счет коммерческих застройщиков, что позволило Астане стать лидером по уровню обеспеченности качественным жильем. Непосредственно в 2018 году введено в эксплуатацию почти четверть странового объема - 2,4 млн кв.м жилья.

Также, по его словам, в Астане производится свыше 11% валового внутреннего продукта республики и формируется 10% инвестиций в основной капитал страны.

https://www.zakon.kz/4953190-sultanov-srednyaya-zarplata-v-astane.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dee 09.01.2019 в 16:12:58   # 708257
Quote:
Если 20 лет назад средняя заработная плата не достигала и 10 тыс. тенге, то сейчас она превышает 230 тыс. тенге.


А ничего что наш могучий тенге упал ниже плинтуса?
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  Сила 09.01.2019 в 16:35:10   # 708260
Цитата: Dee от 09.01.2019 16:12:58
Quote:
Если 20 лет назад средняя заработная плата не достигала и 10 тыс. тенге, то сейчас она превышает 230 тыс. тенге.


А ничего что наш могучий тенге упал ниже плинтуса?
Этот ебучий тенге будет падать еще ниже, меняйте это говно на баксы, юани, что угодно, оставляйте только на пожрать, остальное есть че лишняя тыща, меняйте, меняйте тут же
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  Кирсан 09.01.2019 в 16:58:18   # 708261
Ну так и цены 20 лет назад были несоразмерно ниже. 92 бенз 25 тенге стоил.
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  Bako 09.01.2019 в 17:15:18   # 708265
Цитата: Dee от 09.01.2019 16:12:58
Quote:
Если 20 лет назад средняя заработная плата не достигала и 10 тыс. тенге, то сейчас она превышает 230 тыс. тенге.


А ничего что наш могучий тенге упал ниже плинтуса?

Про это не любят говорить
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  Dee 09.01.2019 в 17:49:13   # 708268
Цитата: Bako от 09.01.2019 17:15:18
Цитата: Dee от 09.01.2019 16:12:58
Quote:
Если 20 лет назад средняя заработная плата не достигала и 10 тыс. тенге, то сейчас она превышает 230 тыс. тенге.


А ничего что наш могучий тенге упал ниже плинтуса?

Про это не любят говорить


особенно тот о ком нельзя говорить?)
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  Эрик Картман 09.01.2019 в 20:32:06   # 708295
Сразу видно неумного человека..20 лет назад средняя зп была 10 тысяч... кто нибудь объясните этому балбесу что в экономике есть понятие инфляция, и что за 20 лет ее уровень вырос на 500 тысяч процентов... и еще один фантазер сидит в этой Астане - убежденный что каждая казахстанская семья в среднем зарабатывают 500к...идиоты
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  Zhycie est 09.01.2019 в 22:10:22   # 708303
Может он вспомнит, что помидоры были по 5, проезд по 10, а хлеб по 8 тенге 20 лет назад?
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  Денис222 09.01.2019 в 22:44:59   # 708313
Цитата: Zhycie est от 09.01.2019 22:10:22
Может он вспомнит, что помидоры были по 5, проезд по 10, а хлеб по 8 тенге 20 лет назад?


Миллиардер то?
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  Skype 09.01.2019 в 23:16:43   # 708321
Хабар меньше смотреть надо
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