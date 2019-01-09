На 65% поднимут зарплату патрульным в Казахстане

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
старик 09 Января 2019 в 18:25:19
По его словам, за счет сэкономленных 16 млрд тенге в ближайшее время планируется также повысить оплату труда и улучшить социальную защиту сотрудников отделов внутренних дел.
В частности, на 65% предполагается поднять зарплату сотрудникам патрульной полиции, на 55% — сотрудникам оперативно-следственных подразделений, на 25% — участковым инспекторам и на 20% — другим сотрудникам ОВД.
Ранее глава МВД РК Калмуханбет Касымов рассказал, что сегодня сержант полиции в Казахстане получает от 70−75 тыс тенге и выше, в зависимости от стажа. Офицер — 100−110 тыс тенге с надбавками за должность.https://news.mail.ru/economics/35920585/?frommail=1 Самый незащищенный слой населения! Касымов сетует на низкую зарплату? А ничего, что полиция одета, обута за государственный счет, что пенсия у них в 45, не знаю точно, но и в коммунальных платежах у них по моему льготы. Я уж не говорю о ежедневном притоке наличных в карманы как минимум половины личного состава патрульных, о которых не знает разве что приехавший в страну только вчера какой-нибудь иностранец. И хорошо, если повышение з.платы обойдется только лишь за счет сокращения численного состава,без дополнительных затрат из бюджета.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Итого 17 млн/100тыс * 600 = 102 тысячи! Население небольшого города! И собираются сократить только 10% ??? И это даст 16 млрд экономии! Так сколько же на них всего расходуется бюджетных средств? Триллионы? А эффективность расходования бюджетных средств стремится к нулю?
Когда рядовые силовики получают больше рядовых тружеников производства и сельского хозяйства - это уже признак дисбаланса в управлении человеческими ресурсами.
И зарплаты выше, и на пенсию раньше, и привилегии особой касты.
Якобы если не будешь кормить свою армию, будешь кормить чужую.
Херня все это и пиздёж. И про тяжелую бессонную службу в борьбе с бандитизмом (взяточниками, врагами нацбезопасности, пожарами) тоже пиздёж. Есть конечно единицы исключения, но мы то знаем))) Государство подкармливает своих псов, дабы в случае народных волнений они заняли правильную сторону баррикад. Это все, что мы должны знать.