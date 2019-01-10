В России стартовал эксперимент по оплате пошлин при интернет-покупках

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babki 10 Января 2019 в 09:01:43
Отмечается, что структуры разработали технологическое решение, которое позволит взимать таможенную пошлину при помощи современных электронных сервисов непосредственно в момент покупки на маркетплейсе.
В настоящее время под эксперимент подпадают интернет-покупки, стоимость которых превышает €500, рассказали в ФТС. Ожидается, что в ближайшее время он будет расширен на более 90% объёма трансграничной интернет-торговли, поступающей в Россию в почтовых отправлениях.
В июне в Минфине поддержали идею Федеральной таможенной службы облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах.
Источник : https://russian.rt.com/russia/news/590686-eksperiment-poshliny-internet-pokupki
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Да они ах....ли!