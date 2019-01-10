Спрос на госдолг США упал до минимума за 10 лет

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danilov 10 Января 2019 в 10:36:17
Cнижение коэффициента служит ранним предупреждением о том, что спрос на казначейские облигации может не поспевать за ростом долга США.
Первый аукцион нот в 2019 году не ослабил этих опасений. Министерство финансов во вторник продало трехлетние бумаги на $38 миллиардов, что совпадает по объему с крупнейшим аукционом с 2009 года. Переподписка оказалась минимальной с 2009 года.
Предложение облигаций выросло в 2018 году во многом из-за мер администрации Трампа по снижению налогов. По прогнозам, дефицит бюджета может вскоре превысить триллион долларов и закрепиться на таких уровнях на ближайшие годы. - BBG
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