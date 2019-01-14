Крен маржовый

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GoodZone 14 Января 2019 в 08:56:57
По словам главы комитета фармации Минздрава Людмилы БЮРАБЕКОВОЙ (на снимке), в вопросе регулирования аптечной маржи Казахстан выбрал немецкий опыт.
- Мы очень долго обсуждали с рынком, какой механизм будем применять для наценки розничного сектора. Мы взяли опыт Германии. Он удовлетворил всех участников рынка - и оптовый, и розничный сектор. Маржа будет колебаться в зависимости от стоимости лекарства. Чем дешевле препарат, тем выше будет наценка, чтобы нам не потерять дешевые препараты на рынке. Если препарат стоит до 350 тенге, то наценка будет составлять 68 процентов в рознице. Если цена выше 200 000 тенге, наценка не будет превышать трех процентов, - сообщила Бюрабекова.
То есть на препарат стоимостью 350 тенге накрутить можно не более 238 тенге. А на лекарство по цене 200 тысяч - максимум 6 тысяч тенге. При этом розница может продавать медикаменты и дешевле этого максимума.
По словам чиновницы, казахстанцы смогут сверять аптечный прайс с предельным через специальное мобильное приложение, которое сейчас запущено в тестовом режиме. Кроме того, вся информация о максимально возможной стоимости препаратов будет размещена на сайтах Минздрава, комитета фармации, Национального центра экспертизы лекарственных средств, а также на ресурсах территориальных департаментов управлений здравоохранения.
В случае нарушения ценовой политики покупатели могут сразу проинформировать комитет фармации через мобильное приложение. Если факт завышения подтвердится, то аптеки будут наказаны: на первый раз штрафом в 70 МРП, а в случае рецидива - отзывом лицензии.
При этом предельные цены будут пересматриваться дважды в год, что учтет сезонные колебания цен и курсовые скачки валюты.
- Цены иностранных производителей мы будем регистрировать в тенге. Министерство здравоохранения будет утверждать цены два раза в год не позднее 10 числа в июле и в январе. Это делается для того, чтобы дать возможность производителям в случае каких-либо логистических либо производственных издержек, курсовой разницы вносить изменения в зарегистрированную цену производителя. И в течение полугодия, если такая ситуация произошла, у производителей будет возможность заявить новую цену на регистрацию. Но мы будем проверять, насколько адекватно повышение цены, - отметила Людмила Бюрабекова.
Напомним, несколько дней назад президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписал закон о регулировании цен на лекарства как для розничного сектора, так и в рамках закупки единым дистрибьютором, медорганизациями для оказания ГОБМП и услуг ОСМС. Теперь максимальная цена одного и того же препарата будет одинаковой во всех городских, районных и сельских аптеках страны. При этом законом установлено, что стоимость генериков (лекарств-копий, совпадающих с оригиналом по количеству действующего вещества и влиянию на организм) должна быть на 30 процентов ниже цены оригинального препарата.
Отвечая на вопрос “Времени”, Людмила Бюрабекова сообщила: ограничение маржи коснется и вакцин - ведь ими медорганизации и аптеки тоже любят спекулировать. Например, во время вспышки менингита в стране стоимость прививки моментально подскочила и отличалась в разных регионах страны на несколько десятков тысяч тенге!
А вот популярные в народе БАДы, которые иногда бывают дороже аптечных лекарств, под регулирование не подпадут.
- Я хочу сказать, что цены мы будем регулировать только на лекарственные средства, которые зарегистрированы на территории страны. На БАДы, изделия медицинского назначения, детские продукты питания, косметику не будут устанавливаться предельные цены, - сказала г-жа Бюрабекова нашему корреспонденту.
Тогжан ГАНИ
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Вот это прогресс - помощь через SMS
В конце прошлого года чиновники от здравоохранения устроили SMS-переписку с получателями бесплатных лекарств и выяснили, что далеко не всем пациентам выданы пилюли.
В антирейтинге по итогам мониторинга оказались три медучреждения Усть-Каменогорска.
В ноябре-декабре прошлого года получателям препаратов по бесплатным рецептам были направлены SMS-уведомления. В сообщении содержалась информация о номере рецепта и дате выдачи лекарства. В случае если пациент не получал эти медикаменты, ему предлагалось в ответ на SMS отправить цифру “0”.
- Больше всего ответов о неполучении препаратов направили жители Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, Алматинской, Западно-Казахстанской областей, городов Алматы и Астаны, - сообщили в филиале НАО “Фонд социального медицинского страхования” по Восточно-Казахстанской области.
Мониторинг также позволил выявить топ-10 медицинских организаций, где зарегистрировано наибольшее количество несоответствий данных об обеспеченных (выписанных и отоваренных пациентом) рецептах. В числе таких организаций - Защитинская железнодорожная больница, поликлиники №№ 1 и 2 Усть-Каменогорска.
- Рассылка SMS-уведомлений позволила вовлечь в систему контроля самих пациентов, - отметил директор филиала ФСМС Болат АЛИЕВ.
Елена СУПРУНОВА, Усть-Каменогорск
http://www.time.kz/articles/zloba/2019/01/11/64313-kren-marzhovij
Комментарии, по рейтингу, по дате
И добьются они того что в случае необходимости не найти нужных лекарств