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Экономика
Приложение "Kүнделік" стало платным
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danilov 17 Января 2019 в 11:37:36
Чтобы видеть оценки и успеваемость детей в школе, нужно платить 299 тенге в месяц или 2690 тенге за год.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 17.01.2019 в 11:46:53   # 709262
Неплатежеспособный родитель, или же принципиально не желающий платить, теперь будет не в курсе учёбы своего чада?
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  111222333 17.01.2019 в 11:54:21   # 709264
Ахаха.
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  vvka 17.01.2019 в 12:02:45   # 709265
Нахуй этот ваш кривой и косой дневник не нужен. Я воспитываю своего ребенка так, чтобы его не нужно было проверять - ребенок честно говорит, что и как в школе.
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  r00t 17.01.2019 в 13:23:34   # 709270
я что-то не понял, нахера кунделик, если вместо оценок смайлики?
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  shy_ric 17.01.2019 в 13:38:14   # 709271
ну комп версия бесплатно же... хочешь удобство (приложение на телефон) - плати, но рано или поздно сделаю платным .... Следовательно многие родители забьют на оценки, а это очередной спад успеваемости и т.д.
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  NАVIGATOR 17.01.2019 в 14:03:23   # 709274
Басе, я все гадал, когда же они платную подписку введут!
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  Любитель ММА 17.01.2019 в 14:05:03   # 709275
Честно говоря, уже давно насрать, как учатся дети. Необходимых знаний в школе не дадут все равно...
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  jumanjiqz 17.01.2019 в 14:09:39   # 709278
Цитата: Софруджу от 17.01.2019 11:46:53
Неплатежеспособный родитель, или же принципиально не желающий платить, теперь будет не в курсе учёбы своего чада?

А как же дневник и оценки в тетради, или по старинке узнать у классного руководителя об успеваемости своего чада?!
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  GoodZone 17.01.2019 в 14:16:13   # 709280
Простите конечно, но зам.директора неграмотная женщина "Это же ИХНИЕ дети..." А по существу вопроса - кому-то нужно, чтобы частная контора делала эту работу, наверное чей-то сынишка учредителем сидит... Если платная только мобильная версия, то не вижу проблем, хотя завтра и основной сервис станет платным... это проверка на реакцию. хотят отбить разработку мобильного приложения? так его наверняка государство оплатило... банальная жадность и ушлость?
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  Skype 17.01.2019 в 14:50:14   # 709285
Нам светит Нобелевский лаурет за разработку кунделика
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  Nightwalker 17.01.2019 в 15:00:12   # 709289
Нахуй этот дневник..мне не лень зайти в школу и проверить на месте успеваемость
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