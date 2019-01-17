Приложение "Kүнделік" стало платным

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danilov 17 Января 2019 в 11:37:36
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Любитель ММА 17.01.2019 в 14:05:03 # 709275
Цитата: Софруджу от 17.01.2019 11:46:53
Неплатежеспособный родитель, или же принципиально не желающий платить, теперь будет не в курсе учёбы своего чада?
Неплатежеспособный родитель, или же принципиально не желающий платить, теперь будет не в курсе учёбы своего чада?
А как же дневник и оценки в тетради, или по старинке узнать у классного руководителя об успеваемости своего чада?!
Nightwalker 17.01.2019 в 15:00:12 # 709289