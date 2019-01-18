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Экономика
Китай получил в Казахстане крупнейшее месторождение вольфрама в мире
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danilov 18 Января 2019 в 14:11:07
АСТАНА, 17 января 2019, 11:25 — REGNUM Соглашение о реализации этого проекта с одним из крупнейших мировых производителей вольфрама — китайской компанией Xiamen Tungsten было подписано еще в ноябре 2018 года в ходе визита премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева в Китай.

Необходимо отметить, что именно КНР с 2013 года определяет высокий спрос на этот металл: 53% мирового потребления приходится на сам Китай.

Залежи вольфрамо-молибденовых руд «Верхние Кайракты» в Казахской ССР были открыты ещё в советское время и считались крупнейшим разведанным месторождением в мире. Там был основан поселок, началось строительство инфраструктуры и многоэтажных домов. Однако с развалом СССР работы на месторождении прекратились.

«Китайцы закончили технический аудит месторождения и подтвердили своё убеждение, что это второе в мире месторождение по содержанию вольфрама: первое, по их мнению, в Китае. Мы договорились о строительстве двух горно-обогатительных комбинатов (ГОК) на месторождениях «Верхние Кайракты» и «Северный Катпар». Самое главное — договорились о строительстве завода готовой продукции по выпуску паравольфрамата аммония», — сообщил заместитель акима Карагандинской области по промышленности, развитию МСБ, вопросам индустриализации и инвестиций Алмас Айдаров.

Стоимость проекта мощностью 12 тыс. тонн переработанных руд по предварительному технико-экономическому обоснованию проекта составляет 750 млн долларов. На предприятии будет работать 2 000 рабочих. Причем на период строительства ГОКов будут завезены китайские специалисты.

Казахстанское законодательство сейчас позволяет при реализации большого инвестиционного проекта завозить вне квот и разрешений иностранную рабочую силу. После запуска производства её привлечение происходит в обычном порядке.

Все 100% продукции будут экспортироваться в КНР, США, ФРГ и Францию. Запуск предприятия намечен на конец 2021 года.

https://regnum.ru/news/2554147.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Кино 18.01.2019 в 14:21:16   # 709426
Об твою мать... В Казахстане оказывается есть еще вольфрам. Вся таблица менделеева имеется, а народ живет в жопе... Никогда, ничего не изменится.
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  Manitu 18.01.2019 в 14:33:26   # 709432
Цитата: Кино от 18.01.2019 14:21:16
Об твою мать... В Казахстане оказывается есть еще вольфрам. Вся таблица менделеева имеется, а народ живет в жопе... Никогда, ничего не изменится.

Нет. В Казахстане был вольфрам. Теперь он в Китае.
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  KAN13 18.01.2019 в 15:05:04   # 709435

Видать не все еще просрали .
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  Все мы гости 18.01.2019 в 15:33:15   # 709438
Ну правильно. Своих обучать, самим строить, самим добывать не катит, а продать или отдать в аренду легко. Ну не видят себя и никак не связывают себя с Казахстаном наши чиновники, депутаты и вся эта слизь. Они знают, что с них никто не спросит за их дела спустя 5-10 лет, они свалят или заберутся так высоко, что их никто не достанет и не тронет. Все эти байки про дружбу, инвестиции и т.д. так и будут байками на самом деле для народа, который потом окажется под гнетом тех же китайцев. Они сюда придут и никогда не уйдут это 100 процентов.
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  111222333 18.01.2019 в 15:47:05   # 709443
Цитата: Все мы гости от 18.01.2019 15:33:15
Ну правильно. Своих обучать, самим строить, самим добывать не катит, а продать или отдать в аренду легко. Ну не видят себя и никак не связывают себя с Казахстаном наши чиновники, депутаты и вся эта слизь. Они знают, что с них никто не спросит за их дела спустя 5-10 лет, они свалят или заберутся так высоко, что их никто не достанет и не тронет. Все эти байки про дружбу, инвестиции и т.д. так и будут байками на самом деле для народа, который потом окажется под гнетом тех же китайцев. Они сюда придут и никогда не уйдут это 100 процентов.

Да что тут говорить. Кто у нас дороги строит-китайцы, турки, азербайджанцы, россияне, иранцы-это сколько денег зарубеж отдали вместо того, чтоб самим строить раз, а потом своих же можно выучить. наши и тут построят. и за границей работать будут. Но нет. у нас же другой путь развития, у нас же НЕФТЬ
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  Skype 18.01.2019 в 15:58:13   # 709448
Учите китайский язык, понадобится скоро
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  NZN 18.01.2019 в 16:39:51   # 709451
Цитата: Manitu от 18.01.2019 14:33:26
Цитата: Кино от 18.01.2019 14:21:16
Об твою мать... В Казахстане оказывается есть еще вольфрам. Вся таблица менделеева имеется, а народ живет в жопе... Никогда, ничего не изменится.

Нет. В Казахстане был вольфрам. Теперь он в Китае.

смешные
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  111222333 18.01.2019 в 16:49:20   # 709457
На всегда преподавали, что Казахстан сырьевой придаток России, бла бла бла. А наше правительство что со страной делает? И никто не возмущается что то
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  NZN 18.01.2019 в 17:14:20   # 709463
Цитата: 111222333 от 18.01.2019 16:49:20
На всегда преподавали, что Казахстан сырьевой придаток России, бла бла бла. А наше правительство что со страной делает? И никто не возмущается что то

Смешные вы ребята
Китай рулит этим рынком, и вы вбрасываете что можно конкурировать с ним, с Китаем и что то создавать здесь когда он диктует цену))
Будут повышать добавленную стоимость, написано же, что будут строить завод по выпуску паравольфрамата аммония, это конечно не продукция, но уже полуфабрикат, хотя тоже сырье + 1 передел. Наверное сравнительно лучше быть поставщиком сырья и полуфабрикатов за цену на мировом рынке, чем как вы выразились быть сырьевым придатком СССР и передавать сырье бесплатно
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  Manitu 18.01.2019 в 17:39:15   # 709468
Цитата: NZN от 18.01.2019 17:14:20
Цитата: 111222333 от 18.01.2019 16:49:20
На всегда преподавали, что Казахстан сырьевой придаток России, бла бла бла. А наше правительство что со страной делает? И никто не возмущается что то

Смешные вы ребята
Китай рулит этим рынком, и вы вбрасываете что можно конкурировать с ним, с Китаем и что то создавать здесь когда он диктует цену))
Будут повышать добавленную стоимость, написано же, что будут строить завод по выпуску паравольфрамата аммония, это конечно не продукция, но уже полуфабрикат, хотя тоже сырье + 1 передел. Наверное сравнительно лучше быть поставщиком сырья и полуфабрикатов за цену на мировом рынке, чем как вы выразились быть сырьевым придатком СССР и передавать сырье бесплатно
Во времена СССР мы были не сырьевым придатком а частью одного большого и сильного государства с которым считались все. И взамен за сырьё получали мощное развитие и защиту от внешних посягательств. Сейчас же ни о каком развитии речи нет. Да и львиная доля дохода от всех подземных богатств достаётся далеко не народу и государству. И Вы считаете что это лучше?
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  NZN 18.01.2019 в 17:51:45   # 709470
Manitu 18.01.2019 в 17:39:15 # 709468
Лучше конечно быть в суверенном Казахстане, чем нацменом в большом и сильном государстве
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  111222333 18.01.2019 в 17:57:57   # 709471
Цитата: NZN от 18.01.2019 17:14:20
Цитата: 111222333 от 18.01.2019 16:49:20
На всегда преподавали, что Казахстан сырьевой придаток России, бла бла бла. А наше правительство что со страной делает? И никто не возмущается что то

Смешные вы ребята
Китай рулит этим рынком, и вы вбрасываете что можно конкурировать с ним, с Китаем и что то создавать здесь когда он диктует цену))
Будут повышать добавленную стоимость, написано же, что будут строить завод по выпуску паравольфрамата аммония, это конечно не продукция, но уже полуфабрикат, хотя тоже сырье + 1 передел. Наверное сравнительно лучше быть поставщиком сырья и полуфабрикатов за цену на мировом рынке, чем как вы выразились быть сырьевым придатком СССР и передавать сырье бесплатно

Хм. Казахстан получил больше при Союзе или при так называемой независимости (интересно от кого)?
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  старик 18.01.2019 в 18:48:05   # 709480
В КЗ не нашлось 750 лимонов на строительство завода и ГОКа? Парочка чиновников в легкую осилит эту сумму.
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  KAN13 18.01.2019 в 19:02:11   # 709484

Наш чиновник не дурак , он здесь жить не собирается , как захлопнется кормушка так и полетят "голубки" по всему миру .
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  Пришелец 18.01.2019 в 19:32:19   # 709492
Приедут по работают и останутся нихуа
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