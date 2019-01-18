Китай получил в Казахстане крупнейшее месторождение вольфрама в мире

Ну правильно. Своих обучать, самим строить, самим добывать не катит, а продать или отдать в аренду легко. Ну не видят себя и никак не связывают себя с Казахстаном наши чиновники, депутаты и вся эта слизь. Они знают, что с них никто не спросит за их дела спустя 5-10 лет, они свалят или заберутся так высоко, что их никто не достанет и не тронет. Все эти байки про дружбу, инвестиции и т.д. так и будут байками на самом деле для народа, который потом окажется под гнетом тех же китайцев. Они сюда придут и никогда не уйдут это 100 процентов.