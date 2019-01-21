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danilov 21 Января 2019 в 11:00:33
Темпы экономического роста по итогам прошлого года в Поднебесной составили 6,6%. Эта цифра свидетельствует о самых низких показателях с 1990 года. 21 января китайские власти объявят об официальных данных экономического развития за последнее время.
По мнению аналитиков, падение темпов роста будет продолжаться, несмотря на все предпринимаемые попытки его остановить. В 2019 году ожидается дальнейшее замедление до 6,3%. Главными причинами, которые оказывают негативное влияние на Китай – это слабая инвестиционная активность и снижение спроса на свои товары, и конечно же торговая война с Соединенными Штатами.
По словам старшего экономиста по развивающимся рынкам токийской SMBC Nikko Securities Кота Хираяма, тенденция замедления усиливается, хотя власти и обещали поощрять внутренние инвестиции, чтобы поддержать экономику. Он добавляет, что внутренний спрос оказался слабее неожиданно устойчивого экспорта.
Ранее «ПолитРоссия» писала, что Дональд Трамп пообещал, что не будет повышать тарифы на китайские товары, а также отметил, что «с Китаем все хорошо» и возможно будет заключена сделка, которая станет поводом не вводить новые санкции против Поднебесной.
Китай впервые за 28 лет «скатился» к минимуму: эксперты предсказали дальнейшее падение темпов роста ВВП
https://politros.com/137092-kitai-vpervye-za-28-let-skatilsya-k-minimumu-eksperty-predskazali-dalneishee-padenie-tempov-rosta-vvp
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