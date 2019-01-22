В Казахстане зафиксирована очень низкая покупательская способность

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lado 22 Января 2019 в 16:26:47
Качество жизни в городах и странах ресурс измеряет на основе данных о стоимости жизни и покупательной способности денег, доступности жилья, преступности, уровне здравоохранения, состоянии окружающей среды и т. д.
Также в Казахстане, по данным указанного сайта, очень низкий индекс покупательной способности (38,3) и стоимости жизни (29,64). При этом высокий уровень загрязнения (74,37).
Что касается доступности недвижимости или соотношения ее цены к доходу, то статус значится как умеренный (11,55).
Показатели РК по рейтингу:
Индекс покупательной способности 38,3. Очень низкий.
Индекс безопасности 35,5. Низкий.
Индекс здравоохранения 51,73. Умеренный.
Климатический индекс 39,78. Умеренный.
Индекс стоимости жизни 29,64. Очень низкий.
Соотношение цены недвижимости к доходу 11,55. Умеренное.
Индекс времени движения до минимума 29,75. Низкий.
Индекс загрязнения 74,37. Высокий.
Итого: индекс качества жизни 88,06. Умеренный.
Кроме того, приведена аналитика по двум казахстанским городам. В Алматы уровень жизни хуже, чем в Астане, - 87,9 балла против 111,13. Столице присвоена высокая оценка по критериям безопасности, доступности жилья и загрязнению.
(с) Prodengi.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 22.01.2019 в 16:49:35 # 709851