Разрешить казахстанцам с жильем участвовать в "7-20-25" предложил Нацбанк

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danilov 22 Января 2019 в 11:32:11
"Одним из условий участия в программе является отсутствие жилья на праве собственности. Есть много случаев, когда граждане имеют собственное жилье, но им требуется дополнительное. Нацбанк предлагает правительству изучить возможность предоставления права участвовать в программе гражданам, имеющим жилье на праве собственности", - заявил Акишев на заседании правительства.
По его словам, это могут быть многодетные семьи, родители, приобретающие жилье детям, переезжающие в другой регион.
Акишев напомнил, что для увеличения предложения жилья Нацбанк разрешил компании "Баспана" покупать облигации акиматов в сумме до 150 миллиардов тенге на рыночных условиях.
"Данный механизм был использован пока только акиматом Шымкента в размере 10 миллиардов тенге. Необходимо рассмотреть возможность права привлечения финансирования компанией "Баспана" другим акиматам", - заявил банкир.
Напомним, по прогнозам Нацбанка, в 2019 году казахстанцам может понадобиться 16 тысяч квартир по программе "7-20-25". На сегодня отказали в выдаче ипотеки примерно 17 процентам обратившихся.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/razreshit-kazahstantsam-jilem-uchastvovat-7-20-25-predlojil-361785/
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