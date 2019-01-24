Ещё 3 дороги Казахстана станут платными с 26 января

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danilov 24 Января 2019 в 17:11:28
Система взимания платы будет способствовать улучшению качества автодорог республиканского значения, снижению аварийности, совершенствованию логистических коридоров. Развитие транспортной инфраструктуры приведет к увеличению ВВП, обеспечит вложения средств в ремонт, реконструкцию и содержанию автодорог.
Для жителей районов, прилегающих к платным участкам автодорог, проводились мероприятия уведомительного и разъяснительного характера: реализована серия общественных слушаний, проведены выездные презентации системы, заслушаны предложения жителей о ставках платы. Таким образом, у пользователей автодорог было достаточно времени на подачу обращений, пожеланий и обсуждение деталей проекта.
Оплата за проезд по платному участку может производиться при выезде с платного участка на пунктах взимания платы или путем предоплаты следующими способами:
1. Сервис PayWay.kz;
2. Мобильное приложение KazDriver;
3. Интернет отделение Kaspi.kz;
4. Интернет-банкинг Сбербанка;
5. Интернет-банкинг АТФ Банка;
6. Интернет-банкинг Halyk Bank;
7. Интернет-банкинг Евразийский банк;
8.Интернет-банкинг Capital Bank;
9. Посредством баланса мобильного телефона (Kcell,Activ, Beeline, SMS, USSD,mobile App, Web- приложение )
10. Лицевые счета (предоплата юридических лиц путем заключения договора);
11. Терминалы QIWI, Касса24, Киберплат, Tenge, Wooppay,Salempay;
12. Топливная карта E100
Стоимость при предоплате для легкового транспорта в два раза ниже, чем на пунктах взимания платы. В целях сокращения очереди при проезде через пункты взимания платы АО "НК "ҚазАвтоЖол" рекомендует оплачивать проезд безналичными способами оплаты.
От платы за пользование платными автомобильными дорогами (участками) освобождаются:
1) специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей: организации скорой медицинской помощи; противопожарной службы; аварийно-спасательных служб; дорожно-патрульной службы; военной техники;
2) автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях и сообщениях, соединяющих населенные пункты, прилегающие к платной автомобильной дороге (участку): поселки, села с районными или областными центрами, столицей или городами республиканского значения;
автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;
грузовые автотранспортные средства, колесные самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные машины в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог;
легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района.
Для жителей районов, прилегающих к платным участкам автодорог, стоимость абонемента будет составлять тысячу тенге, действовать он будет в течение года. Получить его могут только владельцы автомобилей, зарегистрированных в прилегающих к трассе населенных пунктах. В случае, если гражданин живет в одном из прилегающих к ПВП поселков, но машина стоит на учете в другом месте, оплата производится на общих основаниях. Оформление абонементов будет производиться на пунктах взимания платы.
На сегодня работы по системе взимания платы завершены. Напомним, с сентября 2018 года система взимания платы на участках автодорог "Астана - Темиртау", "Алматы –Капшагай" функционирует в тестовом режиме.
https://www.zakon.kz/4955147-tri-dorogi-kazahstana-stanut-platnymi-s.html