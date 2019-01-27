Саудовский принц вложит $425 млрд в развитие своей страны

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danilov 27 Января 2019 в 22:56:03
Деньги, которые принц собирается собрать к 2030 году, будут вложены в развитие энергетической промышленности, инфраструктуры и добычу полезных ископаемых. 28 января Мухаммед бин Сальман представит подробный план грядущих реформ. Предполагается, что всего будет заключено около 70 сделок.
Саудовская Аравия входит в число стран Ближнего Востока, которые сейчас работают над диверсификацией государственных доходов от продажи нефти и созданием новых промышленных направлений.
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