SMS с налоговой задолженностью будут присылать казахстанцам

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danilov 28 Января 2019 в 13:53:32
"SMS-оповещение о налоговой задолженности мы планируем до конца года у себя внедрить. Но это все равно не гарантирует, что гражданин уплатит своевременно", - отметил глава ведомства на правительственном часе в Мажилисе.
Алихан Смаилов отметил, что тем, кто пересекает границу, предоставлена возможность уплатить налоги на месте - в аэропорту.
"Информация о том, что оплата получена, приходит фактически мгновенно. Мы интегрировались с банками напрямую через электронный шлюз правительства. Это дает возможность в течение одной-двух минут увидеть информацию о платеже. Поэтому как таковой проблемы при пересечении границы уже нет", - ответил министр депутатам.
Министр финансов также подчеркнул, что каждый налогоплательщик может проверить сведения о задолженности на портале eGov, в личном кабинете налогоплательщика и через онлайн-сервисы банка.
"Вместе с тем мы проводим пилот в двух регионах: СКО и Карагандинской области, где мы направляем налогоплательщикам сведения о предстоящих платежах по транспортным средствам. По результатам этого мы хотим внедрить SMS-оповещения по всему Казахстану по всем видам налоговой задолженности в текущем году", - добавил он.
Вице-министр информации и коммуникаций Динара Щеглова добавила, что создается мобильная база данных для SMS-оповещений по налоговым задолженностям.
"На сегодняшний день зарегистрировано порядка 7 миллионов граждан в базе. Зарегистрированным гражданам это позволит отправлять SMS-уведомления при интеграции с госорганами (…). Думаем, что в течение двух лет полностью мобильная база будет заполнена", - сказала она.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/SMS-s-nalogovoy-zadoljennostyu-budut-prisyilat-kazahstantsam-362156/
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Ну хоть что - то дельное .