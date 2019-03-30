Казахстан ввел запрет на вывоз дизтоплива автомобильным транспортом

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Марта 2019 в 13:57:16
Министр энергетики РК, первый заместитель премьер-министра - министра финансов РК и председателя Комитета национальной безопасности подписали совместный приказ "О некоторых вопросах транспортировки дизельного топлива", сообщает Zakon.kz.
- Вводится сроком на шесть месяцев запрет на вывоз автомобильным транспортным средством с территории Республики Казахстан дизельного топлива, - говорится в документе.
Приказ издан в соответствии с законом "О национальной безопасности Республики Казахстан", т.е. в интересах экономической безопасности страны.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
https://www.zakon.kz/4963631-kazahstan-vvel-zapret-na-vyvoz.html
Комментарии, по рейтингу, по дате