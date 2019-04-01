Из Нур-Султана запускают рейс в Алматы за 7000 тенге

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danilov 02 Апреля 2019 в 16:41:54
Полеты в Нур-Султан начнут осуществляться 1 мая 2019 года на реактивных авиалайнерах Airbus A320 вместительностью 180 посадочных мест.
Минимальная стоимость тарифа по популярному среди казахстанцев направлению начинается от 6 999 тенге в одну сторону. Бронирование билетов доступно на сайте авиакомпании.
"С уверенностью можно сказать, это будет самое ожидаемое авиасообщение среди соотечественников, которое мы готовы осуществлять ежедневно по самым доступным ценам. Мы рады, что отныне прилететь из/в столицу всего за 6 999 тенге менее чем за два часа позволит себе не только бизнесмен, но и обычный студент, который теперь сможет чаще навещать родных и близких, и это прекрасно. Также мы надеемся, что благодаря этому направлению мы внесем свою лепту в развитие местного туризма среди казахстанцев, которые захотят увидеть красивейшую природу южного и северного регионов страны", - сообщила директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.
FlyArystan рекомендует всем своим пассажирам внимательно знакомиться с правилами тарифов, условия которых подробно описаны на официальном сайте авиакомпании.
Ранее авиакомпания FlyArystan открыла продажи билетов на первый рейс из Алматы в Тараз, запланированный на 1 мая 2019 года.
Стоимость билета на перелет продолжительностью 60 минут начинается от 4 999 тенге в одну сторону, включая пассажирские сборы аэропорта. Ежедневные рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A320 (180 посадочных мест), которые только за год смогут перевезти более 130 000 пассажиров по направлению Алматы - Тараз - Алматы.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/iz-nur-sultana-zapuskayut-reys-v-almatyi-za-7000-tenge-366325/
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