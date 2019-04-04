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Экономика
"Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем минимальной зарплаты казахстанцев
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danilov 04 Апреля 2019 в 13:16:33
Депутат Сената, член Комитета по финансам и бюджету Даурен Адильбеков возмутился низким уровнем зарплат казахстанцев.

Quote:
Минимальная зарплата знаете в Казахстане какая? 42 500 тенге - это 115 долларов. Вот теперь послушайте, в Украине - 149 долларов, в Армении - 152 доллара, в Белоруссии - 154 доллара, в России - 172 доллара. (...) Где наши доходы ? Что будем с доходами делать? Надеюсь, вы не согласны с тем, что у нас 115, а в Армении - 152 доллара. Там нет нефти и газа, таблицы Менделеева нет. А почему мы не можем?
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