"Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем минимальной зарплаты казахстанцев

Минимальная зарплата знаете в Казахстане какая? 42 500 тенге - это 115 долларов. Вот теперь послушайте, в Украине - 149 долларов, в Армении - 152 доллара, в Белоруссии - 154 доллара, в России - 172 доллара. (...) Где наши доходы ? Что будем с доходами делать? Надеюсь, вы не согласны с тем, что у нас 115, а в Армении - 152 доллара. Там нет нефти и газа, таблицы Менделеева нет. А почему мы не можем?