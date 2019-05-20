Спецкомитет будет собирать информацию о покупке валюты в Казахстане

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Любитель ММА 20 Мая 2019 в 17:21:07
Как прокомментировали в финансовом регуляторе, отвечая на официальный запрос, проект Положения о создании о Комитета по рынку иностранных валют, еще не утвержден и на данный момент обсуждается с участниками валютного рынка.
"Планируемые нововведения инициированы с целью анализа ситуации на валютном рынке, носят информативный характер и не означают отход от свободного курсообразования. Санкции, штрафы или ограничения прав участников за превышение покупки или продажи валюты выше заявленного значения применяться не будут. Национальный банк намерен придерживаться режима плавающего обменного курса тенге, при этом оставляя за собой право участия на валютном рынке для предотвращения резких колебаний курса и в случае угрозы финансовой стабильности", - заявили в Нацбанке.
Также в финансовом регуляторе отметили, что никакие ограничения на покупку и продажу валюты вводиться не будут. Планируемые нововведения инициированы с целью анализа ситуации на валютном рынке, носят информативный характер и не означают отход от свободного курсообразования. Не планируется менять и правила торгов.
"Члены биржи имеют равные права и обязанности, исключений не предусмотрено. Текущий режим таргетирования инфляции базируется на функционировании рыночных механизмов. Национальный банк придерживается политики свободно плавающего обменного курса, который складывается на основе рыночных факторов спроса и предложения на валютном рынке", - пояснили в Нацбанке.
Помимо этого, в Нацбанке добавили, что ситуация на рынке создает предпосылки к укреплению тенге. Подчеркивается, что Национальный банк осуществляет мониторинг ситуации на валютном рынке и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний обменного курса.
https://tengrinews.kz/money/spetskomitet-sobirat-informatsiyu-pokupke-valyutyi-369436/
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Практичный 20.05.2019 в 22:08:15 # 721096