Китайский рынок акций падает на фоне усиления давления со стороны США

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едридмадрид 20 Мая 2019 в 14:54:08
Китайский Shanghai Composite теряет в ходе торгов 0,9%, Shenzhen Composite - 1,2%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 1,7%, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,1%.
На прошлой неделе власти Китая дали понять, что сомневаются в целесообразности продолжения торговых переговоров с США после повышения Вашингтоном пошлин на очередную порцию товаров китайского экспорта.
Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что не видит смысла в новом визите в Китай американской делегации, которая ранее сообщала о таких планах.
Он отметил, что повышение Штатами пошлин на китайские товары объемом $200 млрд и угрозы увеличения пошлин на китайский экспорт стоимостью еще $300 млрд в год являются ни чем иным как "буллингом". Эти действия Вашингтона привели к "существенному откату в переговорах", отметил Гао Фэн.
Негативный отклик в Китае также вызвала новость о том, что Минторг США намерен внести производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в список компаний, деятельность которых противоречит национальным интересам США.
В воскресенье газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что американская Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки Huawei.
Huawei, которая является вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов, использует в них операционную систему Android от Google. В прошлом году китайская компания поставила на рынок 200 млн смартфонов.
Android является общедоступным ПО, но Huawei теперь не сможет получать различные услуги, предоставляемые партнерам самой Google.
"Новости, появившиеся в выходные, в том числе о действиях в отношении Huawei, показывают, что торговая война и не думает заканчиваться", - отмечает аналитик Central China Securities в Шанхае Чжан Ган.
"Иностранные инвесторы выходят из китайских акций класса "А", в то время как ожидания в отношении юаня ослабляются, и это негативно сказывается на настрое рынка", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.
Акции китайских технологических компаний резко дешевеют в ходе торгов: падение котировок бумаг Luxshare Precision Industry Co. и Ofilm Group Co. превышает 6%, бумаги Shenzhen Goodix Technology Co. подешевели на 9,8%, Sunny Optical Technology Group Co. - на 4,1%, Q Technology Group Co. - на 7,4%.
Котировки акций представителя сектора в Японии также дешевеют: стоимость бумаг Sony упала на 2,3%, Keyence - на 1,8%, Murata - на 3,2%.
Японский рынок, однако, растет благодаря данным о неожиданном увеличении объема ВВП в первом квартале 2019 года. ВВП страны в январе-марте поднялся на 2,1% в годовом выражении, показали предварительные официальные данные. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение показателя на 0,2%, показывают данные Trading Economics. Рост ВВП относительно четвертого квартала составил 0,5% при ожидавшемся экспертами снижении на 0,1%.
Стоимость акций Nintendo увеличилась на 1,4%, SoftBank Group - на 0,7%.
В Южной Корее дорожают акции Samsung (+1,8%) и Hyundai Motor (+2,8%), в Австралии - Westpac Banking (+8,64%).
Служба финансово-экономической информации
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D1%88%D0%B0/44975178
Комментарии, по рейтингу, по дате
Китай является практически монопольным поставщиком мышьяка, редкоземельных металлов, висмута, иттрия, оксида сурьмы, барита, германия, сырых абразивов (оксида алюминия и карбида кремния), которые в США импортные на 50% и более. Таким образом, от ввоза из Китая критически зависят американские производства солнечных батарей, абразивных материалов и керамики, металлургия, авиакосмическая отрасль, буровые работы.
Кроме того, Китай поставляет значительные, но не критические для США (импорт этих металлов и минералов свыше 50% в потреблении, но доля Китая в этом импорте 25-50%) объёмы галлия, графита, индия, слюды, тантала, строительного камня, теллура, вольфрама.