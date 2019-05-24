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Экономика
Зарплату патрульных полицейских увеличат до 320 тысяч тенге с 1 июля
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danilov 24 Мая 2019 в 14:46:22
Новые повышенные зарплаты полицейские получат уже 1 июля, сообщил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Для того чтобы повысить престижность службы, мы повышаем зарплаты и систему соцзащиты сотрудников. Мы порядка 16 миллиардов тенге получаем экономии за счет сокращения (штатной численности. — Прим.), плюс 20 миллиардов тенге нам выделяет правительство. Это нам позволяет дифференцировано поднять зарплату с 1 июля уже на 65 процентов сотрудникам патрульной полиции, на 50 процентов — оперативно-следственным подразделениям, на 20 процентов — участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних, преподавательскому составу наших учебных заведений, и на 20 процентов остальным сотрудникам», — сообщил Калайчиди в кулуарах после брифинге СЦК.

Кроме того, порядка 9 тысяч человек получат компенсацию за аренду жилья. «В итоге получается, что со 107 до 150 тысяч тенге повышается зарплата у патрульного полицейского, плюс за жилье от 70 до 250 тысяч тенге в зависимости от региона и состава семьи. В результате на одного патрульного полицейского будет 250-320 тысяч тенге. Сегодня 107 тысяч, завтра будет 300 тысяч», — пояснил Калайчиди. По его словам, без повышения зарплаты невозможно повышать требования к сотрудникам.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zarplatu-patrulnyih-politseyskih-uvelichat-320-tyisyach-369571/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 24.05.2019 в 14:51:55   # 721610
Блин Хренова, теперь на лапу не дашь
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  KAN13 24.05.2019 в 15:12:06   # 721614

Дашь , у них аппетиты безмерные плюс общак .
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  Все мы гости 24.05.2019 в 15:31:19   # 721615
За такие бабки, такие же не грамотные, туповатые полицаи будут, которые не будут знать законов.
Был один знакомый гаишник, так он за ЗП раз в полгода приходил.Это еще со старыми ЗП.
Про всех не говорю, возможно где то они есть, хорошие и порядочные.
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  bIP6bIC 24.05.2019 в 16:24:29   # 721621
Я вижу только систему поощрений. А когда будет система наказаний? За взятки, за некомпетентность, за незнание элементарных законов, за то, что мимо драндулета, стоящего на остановке проехали мимо, махнув рукой-чего мол с него возьмешь? Или отводящие глаза от в наглую нарушающего с крутыми номерами блатного?
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  AbuAnsar 24.05.2019 в 16:36:22   # 721622
Лучше народу платите, тогда и полиция и не нужна!
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  Пришелец 24.05.2019 в 17:07:54   # 721623
Тото они в Ленгере шорох наводят
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  старик 24.05.2019 в 17:30:59   # 721628
Quote:
«Для того чтобы повысить престижность службы, мы повышаем зарплаты и систему соцзащиты сотрудников
А сейчас работа такая непрестижная что у них недобор? Я слышал, что чтобы надеть форму патрульного полицейского нужно еще приплатить.
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  jumanjiqz 24.05.2019 в 18:03:09   # 721631
Цитата: Все мы гости от 24.05.2019 09:31:19
За такие бабки, такие же не грамотные, туповатые полицаи будут, которые не будут знать законов...

А давно вы видели тупого не знающего законы полицейских, я лично реже таких встречать начал!? Не спорю, раньше все было плохо, все грубияны, приблатненные и не грамотные были, элементарно протокол составить не могли, а сейчас, такие вежливые, на вы обращаются, четко разъясняют мои нарушения, желают счастливого пути. Думаю после переаттестации еще ряды очистится от профессионально негодных!?
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  ГОРЫНЫЧ 24.05.2019 в 18:27:46   # 721638
jumanjiqz 24.05.2019 в 18:03:09 # 721631
Относительно недавно, столкнулся с подобными персонажами. Хотели тупо развести на бабло, да обломились. Одно дело, когда они законов не знают, другое дело, когда они правила и законы искажают и интерпретируют как им удобно.
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  КЕДЫ 24.05.2019 в 21:10:05   # 721646
Это хуйня а не зарплата. В Масквабаде продавщицы столько получают.
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  Тигра2 25.05.2019 в 00:54:54   # 721665
Прикармливают. Чтобы было в случае чаго чего терять. Чтоб можно было сытых с цепи спускать.
Недавно слышал как одна баба возмущалась, что другие бабы истерично осаждают акиматы с какими то требованиями. Жыным шыгады оларга говорит. И рассказывает как государство о ней заботится. Вот квартиру недавно дали в нурсате. Отстаяла целый день в очереди в собесе, но зато как многодетная мать получила порядка 800 тыщ. И не понимает дура, что если бы другие бабы не истерили перед акиматами, хрен бы ей че обломилось. А тута теперь она супер довольна властями и будет за них голосовать, недалекая. И ведь натурально возмущена страшно, что кто- то чем -то еще недоволен. Как-то так.
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  Absolute 25.05.2019 в 01:55:00   # 721670
Если структуру МВД укрепляют, значит в народе есть недовольства. Так сказать Полицейское государство.
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