Зарплату патрульных полицейских увеличат до 320 тысяч тенге с 1 июля

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danilov 24 Мая 2019 в 14:46:22
«Для того чтобы повысить престижность службы, мы повышаем зарплаты и систему соцзащиты сотрудников. Мы порядка 16 миллиардов тенге получаем экономии за счет сокращения (штатной численности. — Прим.), плюс 20 миллиардов тенге нам выделяет правительство. Это нам позволяет дифференцировано поднять зарплату с 1 июля уже на 65 процентов сотрудникам патрульной полиции, на 50 процентов — оперативно-следственным подразделениям, на 20 процентов — участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних, преподавательскому составу наших учебных заведений, и на 20 процентов остальным сотрудникам», — сообщил Калайчиди в кулуарах после брифинге СЦК.
Кроме того, порядка 9 тысяч человек получат компенсацию за аренду жилья. «В итоге получается, что со 107 до 150 тысяч тенге повышается зарплата у патрульного полицейского, плюс за жилье от 70 до 250 тысяч тенге в зависимости от региона и состава семьи. В результате на одного патрульного полицейского будет 250-320 тысяч тенге. Сегодня 107 тысяч, завтра будет 300 тысяч», — пояснил Калайчиди. По его словам, без повышения зарплаты невозможно повышать требования к сотрудникам.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zarplatu-patrulnyih-politseyskih-uvelichat-320-tyisyach-369571/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дашь , у них аппетиты безмерные плюс общак .
Все мы гости 24.05.2019 в 15:31:19 # 721615
Был один знакомый гаишник, так он за ЗП раз в полгода приходил.Это еще со старыми ЗП.
Про всех не говорю, возможно где то они есть, хорошие и порядочные.
«Для того чтобы повысить престижность службы, мы повышаем зарплаты и систему соцзащиты сотрудниковА сейчас работа такая непрестижная что у них недобор? Я слышал, что чтобы надеть форму патрульного полицейского нужно еще приплатить.
Цитата: Все мы гости от 24.05.2019 09:31:19
За такие бабки, такие же не грамотные, туповатые полицаи будут, которые не будут знать законов...
За такие бабки, такие же не грамотные, туповатые полицаи будут, которые не будут знать законов...
А давно вы видели тупого не знающего законы полицейских, я лично реже таких встречать начал!? Не спорю, раньше все было плохо, все грубияны, приблатненные и не грамотные были, элементарно протокол составить не могли, а сейчас, такие вежливые, на вы обращаются, четко разъясняют мои нарушения, желают счастливого пути. Думаю после переаттестации еще ряды очистится от профессионально негодных!?
Относительно недавно, столкнулся с подобными персонажами. Хотели тупо развести на бабло, да обломились. Одно дело, когда они законов не знают, другое дело, когда они правила и законы искажают и интерпретируют как им удобно.
Недавно слышал как одна баба возмущалась, что другие бабы истерично осаждают акиматы с какими то требованиями. Жыным шыгады оларга говорит. И рассказывает как государство о ней заботится. Вот квартиру недавно дали в нурсате. Отстаяла целый день в очереди в собесе, но зато как многодетная мать получила порядка 800 тыщ. И не понимает дура, что если бы другие бабы не истерили перед акиматами, хрен бы ей че обломилось. А тута теперь она супер довольна властями и будет за них голосовать, недалекая. И ведь натурально возмущена страшно, что кто- то чем -то еще недоволен. Как-то так.