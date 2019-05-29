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Экономика
В Казахстане установлен рекорд по выдаче ипотечных кредитов
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danilov 29 Мая 2019 в 12:21:06
За четыре месяца ипотечное кредитование превысило 200 миллиардов тенге, установив рекорд, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

На конец апреля текущего года совокупные активы ипотечных организаций достигли 546,3 миллиарда тенге, увеличившись в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля ссудного портфеля в активах составила 50,8 процента, или 277,6 миллиарда тенге, за год сумма увеличилась на 47,1 процента. Ипотечные организации наращивают долю участия в экономике страны: так, доля активов ипотечных организаций от ВВП составила уже 0,9 процента, годом ранее доля была на уровне 0,4 процента.

За последний год рынок ипотеки стремительно вырос. Активаторами стали жилищные госпрограммы. За январь-апрель текущего года сумма ипотечных кредитов достигла 200,2 миллиарда тенге - на 55,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года (128,6 миллиарда тенге). На конец же апреля сумма ипотечного кредитования составила 1,4 триллиона тенге, увеличившись на 24,8 процента за год.

В целом за 12 месяцев 2018 года кредиты, выданные банками гражданам на строительство и приобретение жилья, достигли 525 миллиардов тенге; это значение превысило прошлогоднее на 47,1 процента и является рекордным за всю историю ипотечного кредитования.

Одной из причин такого роста является запуск госпрограммы "7-20-25". Доля займов по программе составила 7,4 процента (39 миллиарда тенге) от суммы ипотечных займов за 2018 год. За первый квартал 2019 года доля ипотечных займов по программе "7-20-25" достигла 11,6 процента от суммы ипотечного кредитования.

Также одним из стимулов увеличения ипотечного кредитования является снижение процентной ставки вознаграждения. На конец апреля 2019 года средневзвешенная процентная ставка БВУ по ипотеке составила 8,1 процента, в аналогичном периоде прошлого года ставка была равна 10,5 процента.

Finprom.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  acid 29.05.2019 в 12:27:13   # 722041
плодится уЯЗВимое население
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  Ri 29.05.2019 в 12:28:08   # 722043
Чем гордится? Были бы достойные заработки у наших граждан, не залазили бы в ипотеки что бы приобрести себе хоть какое то жилье.
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  KAN13 29.05.2019 в 13:08:14   # 722053

Кредитное рабство достигает новых вершин , государство ликует и гордится этим .
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  Джимбо 29.05.2019 в 14:22:49   # 722071
Ну дык, потом можно будет заявить что ввп вырос.
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  Маке0912 29.05.2019 в 14:59:28   # 722081
Свыше 90 % людей загнали в кредит.
При огромных запасах по таблице Менделеева у нас.
И мы ещё должны гордится ???
Супер менеджмент когда все банки в одних руках.
отдаю должное это провернуть не каждому по силу.
Ну что должники --- Ура !!!
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