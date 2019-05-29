Назарбаев: Даже одежду для военных импортируем, это позор

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danilov 29 Мая 2019 в 15:57:36
"Формат умной интеграции. Нужно проанализировать, что мы импортируем. Давайте подумаем. Я на днях над этим задумывался, посмотрел нашу казахстанскую структуру. 50 процентов инфляции мы получаем от импорта этих товаров. А если посмотреть, что мы импортируем, это все мы производим. Если посмотреть и потом поделиться между собой, то мы увидим - импортируем продукты машиностроения, это ладно, но товары народного потребления: туфли, ботинки, чулки, носки, костюмы, рубашки и даже продовольствие, которые мы экспортируем из-за нехватки переработки в какой-то стране. Мы импортируем продовольствие - мясо, молоко. Но это все производится в наших странах. Мы не направили потоки этих товаров внутри нас. Почему нам самим не производить все это?" - сказал Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в столице.
Нурсултан Назарбаев отметил необходимость создания комиссии, которая проанализирует, какие товары потребления производятся в странах союза. "Молоко производится в Беларуси, России, пшеница - в Казахстане. Даже одежду для военных импортируем. Это позор просто, видя какие просторы возможности для расширения рынка, зарабатывания денег и предоставления рабочих мест", - добавил Первый Президент.
Он также отметил, что странам союза нужны новые стратегии по завоеванию рынков в условиях торговых войн.
"Например, из-за санкций сегодня и между Китаем у них получается разрыв в товарах, поставляемых из Америки в Китай, из Китая в Америку. Почему не изучить, не вставиться в эту нишу и не предлагать наши товары? Мы тоже можем извлечь из этого пользу. Предлагаю разработать дорожную карту до 2025 года с учетом этих и других инициатив", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-daje-odejdu-dlya-voennyih-importiruem-eto-pozor-370116/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 29.05.2019 в 16:08:11 # 722094
" Даже одежду для военных импортируем, это позор "
Высокая самооценка своей тридцатилетней деятельности .
KapitanNemo 29.05.2019 в 23:15:58 # 722164
Почему не изучить, не вставиться в эту нишу и не предлагать наши товары?
Лучше где-нибудь в сторонке подальше держись, пока Титаны мочат друг друга. Целее будешь.
Вставиться он решил
Это они могут вставить так, что мало не покажется.