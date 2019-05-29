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Экономика
Назарбаев: Даже одежду для военных импортируем, это позор
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danilov 29 Мая 2019 в 15:57:36
Нурсултан Назарбаев призвал страны ЕАЭС самостоятельно производить товары народного потребления и направить потоки торговли между членами союза, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Формат умной интеграции. Нужно проанализировать, что мы импортируем. Давайте подумаем. Я на днях над этим задумывался, посмотрел нашу казахстанскую структуру. 50 процентов инфляции мы получаем от импорта этих товаров. А если посмотреть, что мы импортируем, это все мы производим. Если посмотреть и потом поделиться между собой, то мы увидим - импортируем продукты машиностроения, это ладно, но товары народного потребления: туфли, ботинки, чулки, носки, костюмы, рубашки и даже продовольствие, которые мы экспортируем из-за нехватки переработки в какой-то стране. Мы импортируем продовольствие - мясо, молоко. Но это все производится в наших странах. Мы не направили потоки этих товаров внутри нас. Почему нам самим не производить все это?" - сказал Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в столице.

Нурсултан Назарбаев отметил необходимость создания комиссии, которая проанализирует, какие товары потребления производятся в странах союза. "Молоко производится в Беларуси, России, пшеница - в Казахстане. Даже одежду для военных импортируем. Это позор просто, видя какие просторы возможности для расширения рынка, зарабатывания денег и предоставления рабочих мест", - добавил Первый Президент.

Он также отметил, что странам союза нужны новые стратегии по завоеванию рынков в условиях торговых войн.

"Например, из-за санкций сегодня и между Китаем у них получается разрыв в товарах, поставляемых из Америки в Китай, из Китая в Америку. Почему не изучить, не вставиться в эту нишу и не предлагать наши товары? Мы тоже можем извлечь из этого пользу. Предлагаю разработать дорожную карту до 2025 года с учетом этих и других инициатив", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-daje-odejdu-dlya-voennyih-importiruem-eto-pozor-370116/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 29.05.2019 в 16:08:11   # 722094
Многое есть у нас, но есть но. Наше уходит за бугор, так как там можно дороже продавать, а из-за бугра можно подешевела, ел продавать дороже. Например от нас уходит мясо в Китай, а оттуда что угодно.
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  GoodZone 29.05.2019 в 17:04:04   # 722107
А ведь еще каких-то пару месяцев назад мы были цветущей страной с активно развивающейся экономикой и вот буквально за за считанные недели все развалилось без чуткого руководства, дожили до такого позора .
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  старик 29.05.2019 в 19:58:44   # 722129
А что и Россия одевает свою армию в импорт?
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  Skype 29.05.2019 в 20:13:16   # 722134
Когда завод Пресс автоматов на бусы пилили, он где был??? Очнулся
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  KAN13 29.05.2019 в 21:55:04   # 722161

" Даже одежду для военных импортируем, это позор "

Высокая самооценка своей тридцатилетней деятельности .
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  KapitanNemo 29.05.2019 в 23:15:58   # 722164
Quote:
Почему не изучить, не вставиться в эту нишу и не предлагать наши товары?

Лучше где-нибудь в сторонке подальше держись, пока Титаны мочат друг друга. Целее будешь.
Вставиться он решил
Это они могут вставить так, что мало не покажется.
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  KAN13 30.05.2019 в 00:23:38   # 722182
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