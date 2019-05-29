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Экономика
Нам не хватает собственных самолетов - Назарбаев
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danilov 29 Мая 2019 в 15:58:16
Нурсултан Назарбаев предложил создать компанию по строительству самолетов, в которой будут задействованы все страны ЕАЭС, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Нужны проекты, объединяющие все страны-участницы, как, например, концерн Airbus в Европейском союзе. Надо признать, что в нашем объединении важное место занимает Россия - как производством, так и техническим потенциалом. Но те же самолеты Airbus производятся во многих странах Европы. Запасные части там и тут - все страны привлечены, все зарабатывают, все предоставляют рабочие места. Почему нам не подумать о таком проекте в наших странах?" - обратился Назарбаев к участникам Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане.

"Нам не хватает собственных внутренних региональных самолетов, которые (летают. - Прим.) на короткое расстояние. Мы можем их производить. Нам не хватает авиации для сельского хозяйства, которую мы можем производить", - заявил Назарбаев.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nam-ne-hvataet-sobstvennyih-samoletov-nazarbaev-chlenam-eaes-370115/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 29.05.2019 в 16:05:01   # 722092
А что у нас есть авиаинженеры? Будет примерно как с тойотами фортюнер. Делаем здесь, а цены выше в два раза. Или нет, вот как будет, разыграют тендер на постройку завода, выделят бабосы, а потом сольют. Бля, в Кызылорде, стекольный завод н но могут достроить, на всех этапах деньги воруют.
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  SVOY 29.05.2019 в 16:12:20   # 722097
Очень прошу, не надо!!!
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  Aлекс 29.05.2019 в 16:18:31   # 722099
Уже есть вертолетный завод. Кто-то видел их вертолеты?
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  СССР 29.05.2019 в 16:43:33   # 722101
Интересно девки пляшут.
А России это надо? Чтобы потом один из партнёров при удобном случае кинул?
К сожелению хочу огорчить Ельбасы - мы гордимся лишь на роль сырьевого придатка
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  строитель 29.05.2019 в 16:44:19   # 722103
1. Нам не хватает собственных самолетов - Назарбаев И ЭТО ФАКТ
2. Нам не хватает авиации для сельского хозяйства, которую мы можем производить", - заявил Назарбаев. А ЭТО ФАРС
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  Практичный 29.05.2019 в 16:47:39   # 722106
Пусть строят,но этим самолетам летать нельзя! Как машины нашего производства ездят,только говно на кошаре возить
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  GoodZone 29.05.2019 в 17:06:08   # 722108
Да нам собственных ботинок не хватает и трусов, о каких самолетах речь? давайте хоть с чего-то начнем...
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  Moro 29.05.2019 в 17:19:44   # 722111
Проходили уже...
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  alokozay 29.05.2019 в 17:31:09   # 722115
Французский король Филипп VI собрал своих придворных и спросил, почему доходов от налогов поступает в казну все меньше и меньше. Придворные молчали. Тогда придворный шут взял кусочек льда, дал его одному из присутствующих и попросил пустить по кругу. Когда ледышка дошла до короля, в его руке почти ничего не осталось. Вот и вся причина! — заметил шут.
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  Денис222 29.05.2019 в 17:36:50   # 722116
Цитата: alokozay от 29.05.2019 11:31:09
Французский король Филипп VI собрал своих придворных и спросил, почему доходов от налогов поступает в казну все меньше и меньше. Придворные молчали. Тогда придворный шут взял кусочек льда, дал его одному из присутствующих и попросил пустить по кругу. Когда ледышка дошла до короля, в его руке почти ничего не осталось. Вот и вся причина! — заметил шут.

Потом решили по кругу пустить шута....

Касательно самолётов нашего производства, я не летаю на корытах...
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  Dragon 29.05.2019 в 18:15:01   # 722117
Цитата: Aлекс от 29.05.2019 10:18:31
Уже есть вертолетный завод. Кто-то видел их вертолеты?


Я видел, на картинке этот вертолет, правда не летающего и разворованного !!!
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  bolatbol 29.05.2019 в 18:22:40   # 722119
Лукашенко о почётном председателе ВЕЭС Назарбаеве: Мы сможем из него ещё много выжать
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  acid 29.05.2019 в 21:00:19   # 722138
Цитата: Денис222 от 29.05.2019 11:36:50

.....
Касательно самолётов нашего производства, я не летаю на корытах...

юх ты...какой крутой.
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  KAN13 29.05.2019 в 21:51:48   # 722160

Интересно , кто ему речи пишет ? .
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  KapitanNemo 29.05.2019 в 23:25:47   # 722165
Россия! Не ведись на эту хрень.
Делайте свой МС-21 самостоятельно.
У вас есть и богатый опыт и проекты всех типов самолетов: ближний, средне и дальне магистральные лайнеры. Прокачайте свой двигатель ПД-14 и все остальное у вас получится.
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  Ал 29.05.2019 в 23:57:28   # 722169
Quote:
17.01.2019
В Казахстане начнут собирать тяжелые вертолеты https://kapital.kz/economic/75174/v-kazahstane-nachnut-sobirat-tyazhelye-vertolety.html
Проект запущен без привлечения бюджетных средств
В Казахстане впервые внедряется технология сборки тяжелых вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171. Контракт на организацию крупноузловой сборки подписали АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод № 405» и АО «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе министерства оборонной и аэрокосмической промышленности
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  Dragon 30.05.2019 в 00:05:21   # 722174
Граф, ты бы сюда ссылку на сборку двухместного вертолета в РК поставил! Оно то поархивнее было бы!

Хотя, ты же "разукрашиваешь" тем, что под руку копыта попадет
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  Ал 30.05.2019 в 00:09:54   # 722180
Цитата: Dragon от 29.05.2019 18:05:21
Твой талант никому не переплюнуть: недавно только собрались производить, а ты уже все обосрать умудрился...
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  Dragon 30.05.2019 в 01:24:02   # 722201
Обосрать всё и везде это призвание говномета-мАла графа фон Бонаконского!!!

Так что, ты свои обязанности на других не переводи!!!! Хотя ты же тот ещё "стрелочник"!!!

Смотри, не забудь говном своим расписаться везде, ввиде картинок, а-ля мАл Бонаконского!!!
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  Ал 30.05.2019 в 01:29:07   # 722202
Цитата: Dragon от 29.05.2019 19:24:02
Обосрать всё и везде это призвание говномета-мАла графа фон Бонаконского!!!

Так что, ты свои обязанности на других не переводи!!!! Хотя ты же тот ещё "стрелочник"!!!
Не надоело через сайт к самому себе обращаться? Без информирования титусян даже сходить посрать не можешь?
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  Dragon 30.05.2019 в 01:37:27   # 722204
Цитата: Ал от 29.05.2019 19:29:07
Цитата: Dragon от 29.05.2019 19:24:02
Обосрать всё и везде это призвание говномета-мАла графа фон Бонаконского!!!

Так что, ты свои обязанности на других не переводи!!!! Хотя ты же тот ещё "стрелочник"!!!
Не надоело через сайт к самому себе обращаться? Без информирования титусян даже сходить посрать не можешь?
Цитата: Ал от 29.05.2019 19:29:07
Цитата: Dragon от 29.05.2019 19:24:02
Обосрать всё и везде это призвание говномета-мАла графа фон Бонаконского!!!

Так что, ты свои обязанности на других не переводи!!!! Хотя ты же тот ещё "стрелочник"!!!
Не надоело через сайт к самому себе обращаться? Без информирования титусян даже сходить посрать не можешь?


Советуешь поступать как ты?! Срать везде и всё?!
Нет, спасибо. Совет свой засунь себе в жопу, при случае где то ещё высрешь!!!
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  Пришелец 30.05.2019 в 04:13:46   # 722208
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  Пришелец 30.05.2019 в 04:15:48   # 722209
Жара надвигается. уже 35 в тени
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