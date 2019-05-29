Нам не хватает собственных самолетов - Назарбаев

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Мая 2019 в 15:58:16
"Нужны проекты, объединяющие все страны-участницы, как, например, концерн Airbus в Европейском союзе. Надо признать, что в нашем объединении важное место занимает Россия - как производством, так и техническим потенциалом. Но те же самолеты Airbus производятся во многих странах Европы. Запасные части там и тут - все страны привлечены, все зарабатывают, все предоставляют рабочие места. Почему нам не подумать о таком проекте в наших странах?" - обратился Назарбаев к участникам Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане.
"Нам не хватает собственных внутренних региональных самолетов, которые (летают. - Прим.) на короткое расстояние. Мы можем их производить. Нам не хватает авиации для сельского хозяйства, которую мы можем производить", - заявил Назарбаев.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nam-ne-hvataet-sobstvennyih-samoletov-nazarbaev-chlenam-eaes-370115/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 29.05.2019 в 16:05:01 # 722092
А России это надо? Чтобы потом один из партнёров при удобном случае кинул?
К сожелению хочу огорчить Ельбасы - мы гордимся лишь на роль сырьевого придатка
2. Нам не хватает авиации для сельского хозяйства, которую мы можем производить", - заявил Назарбаев. А ЭТО ФАРС
Практичный 29.05.2019 в 16:47:39 # 722106
Цитата: alokozay от 29.05.2019 11:31:09
Французский король Филипп VI собрал своих придворных и спросил, почему доходов от налогов поступает в казну все меньше и меньше. Придворные молчали. Тогда придворный шут взял кусочек льда, дал его одному из присутствующих и попросил пустить по кругу. Когда ледышка дошла до короля, в его руке почти ничего не осталось. Вот и вся причина! — заметил шут.
Французский король Филипп VI собрал своих придворных и спросил, почему доходов от налогов поступает в казну все меньше и меньше. Придворные молчали. Тогда придворный шут взял кусочек льда, дал его одному из присутствующих и попросил пустить по кругу. Когда ледышка дошла до короля, в его руке почти ничего не осталось. Вот и вся причина! — заметил шут.
Потом решили по кругу пустить шута....
Касательно самолётов нашего производства, я не летаю на корытах...
Цитата: Aлекс от 29.05.2019 10:18:31
Уже есть вертолетный завод. Кто-то видел их вертолеты?
Уже есть вертолетный завод. Кто-то видел их вертолеты?
Я видел, на картинке этот вертолет, правда не летающего и разворованного !!!
Цитата: Денис222 от 29.05.2019 11:36:50
.....
Касательно самолётов нашего производства, я не летаю на корытах...
.....
Касательно самолётов нашего производства, я не летаю на корытах...
юх ты...какой крутой.
Интересно , кто ему речи пишет ? .
KapitanNemo 29.05.2019 в 23:25:47 # 722165
Делайте свой МС-21 самостоятельно.
У вас есть и богатый опыт и проекты всех типов самолетов: ближний, средне и дальне магистральные лайнеры. Прокачайте свой двигатель ПД-14 и все остальное у вас получится.
17.01.2019
В Казахстане начнут собирать тяжелые вертолеты https://kapital.kz/economic/75174/v-kazahstane-nachnut-sobirat-tyazhelye-vertolety.html
Проект запущен без привлечения бюджетных средств
В Казахстане впервые внедряется технология сборки тяжелых вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171. Контракт на организацию крупноузловой сборки подписали АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод № 405» и АО «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе министерства оборонной и аэрокосмической промышленности
...
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
В Казахстане начнут собирать тяжелые вертолеты https://kapital.kz/economic/75174/v-kazahstane-nachnut-sobirat-tyazhelye-vertolety.html
Проект запущен без привлечения бюджетных средств
В Казахстане впервые внедряется технология сборки тяжелых вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171. Контракт на организацию крупноузловой сборки подписали АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод № 405» и АО «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе министерства оборонной и аэрокосмической промышленности
...
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Хотя, ты же "разукрашиваешь" тем, что под
Цитата: Dragon от 29.05.2019 18:05:21Твой талант никому не переплюнуть: недавно только собрались производить, а ты уже все обосрать умудрился...
Так что, ты свои обязанности на других не переводи!!!! Хотя ты же тот ещё "стрелочник"!!!
Смотри, не забудь говном своим расписаться везде, ввиде картинок, а-ля мАл Бонаконского!!!
Цитата: Dragon от 29.05.2019 19:24:02Не надоело через сайт к самому себе обращаться? Без информирования титусян даже сходить посрать не можешь?
Обосрать всё и везде это призвание говномета-мАла графа фон Бонаконского!!!
Так что, ты свои обязанности на других не переводи!!!! Хотя ты же тот ещё "стрелочник"!!!
Обосрать всё и везде это призвание говномета-мАла графа фон Бонаконского!!!
Так что, ты свои обязанности на других не переводи!!!! Хотя ты же тот ещё "стрелочник"!!!
Цитата: Ал от 29.05.2019 19:29:07
Цитата: Dragon от 29.05.2019 19:24:02Не надоело через сайт к самому себе обращаться? Без информирования титусян даже сходить посрать не можешь?
Обосрать всё и везде это призвание говномета-мАла графа фон Бонаконского!!!
Так что, ты свои обязанности на других не переводи!!!! Хотя ты же тот ещё "стрелочник"!!!
Обосрать всё и везде это призвание говномета-мАла графа фон Бонаконского!!!
Так что, ты свои обязанности на других не переводи!!!! Хотя ты же тот ещё "стрелочник"!!!
Цитата: Ал от 29.05.2019 19:29:07
Цитата: Dragon от 29.05.2019 19:24:02Не надоело через сайт к самому себе обращаться? Без информирования титусян даже сходить посрать не можешь?
Обосрать всё и везде это призвание говномета-мАла графа фон Бонаконского!!!
Так что, ты свои обязанности на других не переводи!!!! Хотя ты же тот ещё "стрелочник"!!!
Обосрать всё и везде это призвание говномета-мАла графа фон Бонаконского!!!
Так что, ты свои обязанности на других не переводи!!!! Хотя ты же тот ещё "стрелочник"!!!
Советуешь поступать как ты?! Срать везде и всё?!
Нет, спасибо. Совет свой засунь себе в жопу, при случае где то ещё высрешь!!!