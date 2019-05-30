Горнолыжные курорты Грузии бьют рекорды - количество визитеров выросло в семь раз

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danilov 30 Мая 2019 в 14:35:40
Зимний туристический сезон 2018-2019 годов был достаточно успешным: на всех четырех горнолыжных курортах зафиксирован годичный 15%-й рост количества визитеров. При этом, по сравнению с прошлым годом, в Гудаури количество визитеров выросло на 19%, в Бакуриани – на 20%, в Годердзи – на 43%, а на Тетнулди и Хацвали – на 17 и 13% соответственно.
"Мы довольны зимним сезоном 2018-2019 годов. Этот год действительно был особенным. Гудаури принял лыжников обновленной инфраструктурой. Новые канатные дороги, новые кассы решили одну из самых важных проблем – очередей у канатных дорог", - заявила Омиадзе в эфире Первого канала.
Зимние курорты Грузии
Гудаури – один из самых современных и развитых зимних курортов Грузии. Он пользуется большой популярностью в том числе у зарубежных туристов. Курорт расположен близ так называемой Военно-Грузинской дороги на высоте 2,2 тысячи метров над уровнем моря, на южном склоне Большого Кавказского хребта, среди заснеженных пиков и глубоких ущелий.
Бакуриани — старейший горнолыжный курорт Кавказа, расположенный на высоте 1,7 тысячи метров над уровнем моря. Благодаря уникальному климату курорт получил статус одной из лучших круглогодичных рекреационных зон Грузии и стал излюбленным местом как для семейного отдыха, так и для любителей экстрима.
Годердзи расположен на высоте 2200 метров над уровнем моря и считается самой высокой точкой Аджарии. Развлечений в Годердзи пока мало, но зато толщина снежного покрова здесь может превысить два метра. Это в три раза больше, чем на других курортах Грузии.
Горнолыжный курорт Тетнулди – самый крупный горнолыжный курорт в Сванетии, второй по величине после известного курорта Гудаури (регион Мцхета-Мтианети). Это аутентичный грузинский курорт с умеренными ценами и широкими возможностями катания.
Курорт Хацвали расположен в восьми километрах от районного центра Сванети - городка Местиа. Один из самых молодых горнолыжных курортов в Грузии, начал свою работу в 2011 году.
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20190523/245328475/Gornolyzhnye-kurorty-Gruzii-byut-rekordy---kolichestvo-viziterov-vyroslo-v-sem-raz.html