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Экономика
Повальная раздача ипотечных кредитов может плохо закончиться – эксперты
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danilov 30 Мая 2019 в 17:42:59
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  Absolute 31.05.2019 в 03:11:28   # 722368
У людей будет жилье, у богатых дыры в карманах. У экспертов работа. Что тут плохого ?)
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