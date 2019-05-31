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Повальная раздача ипотечных кредитов может плохо закончиться – эксперты
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danilov 30 Мая 2019 в 17:42:59
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Absolute
31.05.2019 в 03:11:28
# 722368
У людей будет жилье, у богатых дыры в карманах. У экспертов работа. Что тут плохого ?)
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