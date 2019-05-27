Премьер Малайзии предложил создать единую азиатскую валюту

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danilov 31 Мая 2019 в 10:45:49
"Если азиатские страны хотят сплотиться, им следует начать с создания общей торговой валюты на базе золотого стандарта, потому что золото гораздо стабильнее, - приводит в четверг его слова агентство Reuters. - Ее будут использовать не для внутренних расчетов, а только в торговых операциях [между странами]". Он также подчеркнул, что "при нынешней мировой системе обмена валют местные платежные средства подвержены внешним факторам и становятся объектом манипуляций".
Ранее Министерство финансов США включило Малайзию в список стран, подозреваемых в манипуляциях с валютами.
https://tass.ru/ekonomika/6488341
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