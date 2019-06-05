В Казахстане увеличивают господдержку отечественных фармпроизводителей

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едридмадрид 05 Июня 2019 в 09:41:02
Теперь локальным фармпроизводителям предстоит самостоятельно определить, производство каких медикаментов они готовы запустить для дальнейшей реализации в рамках ГОБМП. На основании заявок Министерство здравоохранения сформирует номенклатуру наименований препаратов и медизделий, после чего будут проведен долгосрочный закуп и в течение десяти лет казахстанские поставщики будут обеспечивать этими медикаментами казахстанцев. Главное условие – необходимо модернизировать производство или построить новое.
По словам председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмилы Бюрабековой, практика сотрудничества с ОТП в рамках долгосрочных договоров уже приносит свои результаты.
«Господдержка, способствующая развитию отечественного фармпроизводства – это вклад в обеспечение лекарственной безопасности страны. В случае долгосрочных договоров господдержка выражается в гарантии сбыта выпускаемой продукции. Благодаря этой поддержке за годы реализации этой программы фармотрасль стала одной из самых активно развивающихся в стране», — отметила Людмила Бюрабекова.
По словам исполняющего обязанности председателя правления ТОО «СК-Фармация» Берика Шарипа, сейчас таких договоров действует 64 с 35 ОТП, в рамках которых отечественные производители строят и модернизируют производство 4191 наименований лекарств и медизделий (961 лекарственных средств, 3230 медицинских изделий), и многие уже начали поставку продукции с маркировкой «Сделано в Казахстане».
Уже сейчас казахстанские пациенты получают бесплатно препараты отечественного производства для лечения заболеваний сердца, артериальной гипертензии, диабета, онкологии, ВИЧ и многих других. Всего в этом году поставляется 535 наименований лекарств и медизделий на сумму 50,5 млрд тенге, обеспечивая порядка 30% закупа единого дистрибьютора.
Инициатива по расширению номенклатуры производимых в Казахстане медикаментов позволит и дальше укреплять отечественную фармацевтическую промышленность.
Также в ходе круглого стола обсуждались внедряемого в стране ценового регулирования на фармацевтическую продукцию. В скором времени будет введен единый реестр предельных цен на все лекарственные препараты, зарегистрированные в стране. Сейчас производители проводят работу по регистрации цен на свои препараты.
https://gmpnews.ru/2019/06/v-kazaxstane-uvelichivayut-gospodderzhku-otechestvennyx-farmproizvoditelej/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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