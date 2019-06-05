КТЖ получила убыток в 86 млрд тенге

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Июня 2019 в 14:58:34
При этом по итогам 2017 года компания получила прибыль в размере 12,9 млрд тенге.
За прошлый год компания получила валовую прибыль в размере 225,7 млрд тенге, что на 17,7% выше аналогичного показателя 2017 года.
При этом доход КТЖ в 2018 году составил немногим более 1 трлн тенге, тогда как годом ранее был равен 913,1 млрд тенге (рост 14,3%).
Убыток до налогообложения за указанный период составил 71,2 млрд тенге, при том, что в 2017 году компания получила по данному показателю прибыль в размере 18,3 млрд тенге. А убыток от курсовой разницы в 2018 году составил 112,5 млрд тенге, тогда как годом ранее был равен 7,4 млрд тенге.
Активы нацперевозчика выросли на 1,5% почти до 3,2 трлн тенге. При этом капитал сократился на 9,3% до 1,1 трлн тенге, а обязательства выросли на 8,7% до 2 трлн тенге.
Ранее LS писал, что Қазақстан темір жолы отложила свое IPO на несколько лет. Размещение бумаг компании может состояться не раньше, чем через 3-5 лет.
https://lsm.kz/ktzh-poluchila-ubytok-v-86-mlrd-tenge
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: 332-712 от 05.06.2019 10:15:21
Теперь скажут, что нифуя нерентабельно и надо продавать.
Теперь скажут, что нифуя нерентабельно и надо продавать.
Сразу видно, что вы в бизнес-школах западных не обучались, схема то отработанная - сначала нужно вытащить "немного" кеша, чтобы компания "получила чистый убыток в размере 86,4 млрд тенге", потом, это же нац. компания, помочь ей БЕЗВОЗМЕЗДНО народными деньгами и влить в нее ярдов 200-300, а дальше уже продать за 1 тенге - и пусть дальше новый хозяин разбирается с этим "неликвидом". КазКом помните?
Цитата: GoodZone от 05.06.2019 10:37:29
Сразу видно, что вы в бизнес-школах западных не обучались, схема то отработанная - сначала нужно вытащить "немного" кеша, чтобы компания "получила чистый убыток в размере 86,4 млрд тенге", потом, это же нац. компания, помочь ей БЕЗВОЗМЕЗДНО народными деньгами и влить в нее ярдов 200-300, а дальше уже продать за 1 тенге - и пусть дальше новый хозяин разбирается с этим "неликвидом". КазКом помните?
Цитата: 332-712 от 05.06.2019 10:15:21
Теперь скажут, что нифуя нерентабельно и надо продавать.
Теперь скажут, что нифуя нерентабельно и надо продавать.
Сразу видно, что вы в бизнес-школах западных не обучались, схема то отработанная - сначала нужно вытащить "немного" кеша, чтобы компания "получила чистый убыток в размере 86,4 млрд тенге", потом, это же нац. компания, помочь ей БЕЗВОЗМЕЗДНО народными деньгами и влить в нее ярдов 200-300, а дальше уже продать за 1 тенге - и пусть дальше новый хозяин разбирается с этим "неликвидом". КазКом помните?
Я об ентом и написал...