КТЖ получила убыток в 86 млрд тенге

Цитата: 332-712 от

Теперь скажут, что нифуя нерентабельно и надо продавать. Теперь скажут, что нифуя нерентабельно и надо продавать.

Сразу видно, что вы в бизнес-школах западных не обучались, схема то отработанная - сначала нужно вытащить "немного" кеша, чтобы компания "", потом, это же нац. компания, помочь ей БЕЗВОЗМЕЗДНО народными деньгами и влить в нее ярдов 200-300, а дальше уже продать за 1 тенге - и пусть дальше новый хозяин разбирается с этим "неликвидом". КазКом помните?