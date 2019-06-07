Путин: роль доллара в качестве мировой резервной валюты требует переосмысления

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danilov 07 Июня 2019 в 22:07:54
Он отметил, что созданные много десятилетий назад институты мировой финансовой системы не учитывают появление новых экономических центров, повышения роли региональных валют и изменения баланса сил и интересов.
"Очевидно, что эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир", - сказал Путин.
По его мнению, это "большая ошибка" американских финансовых и политических властей, которые тем самым "сами подрывают свои преимущества", так как "доверие к доллару падает просто".
ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
Отсталый - тут бы подошло больше.
Цитата: Directrix от 07.06.2019 17:04:18Европа относится к отсталому миру?
Чисто как пример
Цитата: Ал от 07.06.2019 17:12:11
Чисто как пример
Цитата: Directrix от 07.06.2019 17:04:18Европа относится к отсталому миру?
Чисто как пример
Цитата: Directrix от 07.06.2019 17:31:30От КВНа отстал?
Пошатнутся ли позиции доллара, и кто угрожает американской валюте
Доллар уже больше 50 лет остается главной мировой валютой. Но эксперты не исключают, что его позиции могут ослабеть. Что и кто может лишить доллар его нынешнего статуса? https://www.dw.com/ru/пошатнутся-ли-позиции-доллара-и-кто-угрожает-американской-валюте/a-45111321
19.08.2018
...
Доллар уже больше 50 лет остается главной мировой валютой. Но эксперты не исключают, что его позиции могут ослабеть. Что и кто может лишить доллар его нынешнего статуса? https://www.dw.com/ru/пошатнутся-ли-позиции-доллара-и-кто-угрожает-американской-валюте/a-45111321
19.08.2018
...
Цитата: Directrix от 07.06.2019 18:02:02И?
Я уже и не помню сколько лет подряд слышу - доллару пизда, Европа - загнивает, Украина - этой зимой без газа замерзнет. Зато у нас рост экономики достиг небывалых подъемов, удои увеличились, ракеты летают.
Я уже и не помню сколько лет подряд слышу - доллару пизда, Европа - загнивает, Украина - этой зимой без газа замерзнет. Зато у нас рост экономики достиг небывалых подъемов, удои увеличились, ракеты летают.
Кстати, какие ракеты у нас летают?