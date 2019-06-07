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Экономика
Путин: роль доллара в качестве мировой резервной валюты требует переосмысления
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danilov 07 Июня 2019 в 22:07:54
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Американский доллар в роли мировой резервной валюты стал использоваться страной-эмитентом в качестве инструмента давления на весь остальной мир. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что созданные много десятилетий назад институты мировой финансовой системы не учитывают появление новых экономических центров, повышения роли региональных валют и изменения баланса сил и интересов.

"Очевидно, что эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир", - сказал Путин.

По его мнению, это "большая ошибка" американских финансовых и политических властей, которые тем самым "сами подрывают свои преимущества", так как "доверие к доллару падает просто".

ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Stalin 07.06.2019 в 22:39:39   # 723115
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  Directrix 07.06.2019 в 23:04:18   # 723125
Превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир.

Отсталый - тут бы подошло больше.
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  Ал 07.06.2019 в 23:12:11   # 723127
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  Directrix 07.06.2019 в 23:31:30   # 723128
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  Ал 07.06.2019 в 23:39:41   # 723130
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  Ал 07.06.2019 в 23:43:59   # 723131
Quote:
Пошатнутся ли позиции доллара, и кто угрожает американской валюте
Доллар уже больше 50 лет остается главной мировой валютой. Но эксперты не исключают, что его позиции могут ослабеть. Что и кто может лишить доллар его нынешнего статуса? https://www.dw.com/ru/пошатнутся-ли-позиции-доллара-и-кто-угрожает-американской-валюте/a-45111321
19.08.2018
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  Directrix 08.06.2019 в 00:02:02   # 723132
Я уже и не помню сколько лет подряд слышу - доллару пизда, Европа - загнивает, Украина - этой зимой без газа замерзнет. Зато у нас рост экономики достиг небывалых подъемов, удои увеличились, ракеты летают.
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  Ал 08.06.2019 в 00:10:10   # 723133
Цитата: Directrix от 07.06.2019 18:02:02
Я уже и не помню сколько лет подряд слышу - доллару пизда, Европа - загнивает, Украина - этой зимой без газа замерзнет. Зато у нас рост экономики достиг небывалых подъемов, удои увеличились, ракеты летают.
И?



Кстати, какие ракеты у нас летают?
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