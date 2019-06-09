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Экономика
В Казахстане произошло объединение трех крупных банков
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едридмадрид 09 Июня 2019 в 14:26:14
К Tengri Bank присоединились AsiaCredit Bank, Capital Bank Kazakhstan.

На совместном общем собрании акционеры АО «AsiaCredit Bank», АО «Capital Bank Kazakhstan» одобрили реорганизацию банков в форме присоединения к АО «Tengri Bank». Об этом сообщает KASE .

Документ

http://kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_reliz_040619_1.pdf

для справки

4 июня правления AsiaCredit Bank сообщила о смене председателя правления банка им стал Абдуррахман Зеки Арифиоглу.

Банк по объемам активов на 1 мая этого года занимал 22-е место среди 28 БВУ Казахстана.

Основные показатели деятельности AsiaCredit Bank на начало мая, по данным Нацбанка РК: активы – 107,3 млрд тенге, ссудный портфель – 55,9 млрд тенге, обязательства – 85,5 млрд тенге, собственный капитал – 21,8 млрд тенге.

В понедельник, 3 июня, об изменении состава совета директоров сообщил Tengri Bank. В частности, его покинул Тимур Куанышев, один из самых влиятельных бизнесменов Казахстана.

АО «Tengri Bank» – коммерческий банк Казахстана. Предоставляет широкий спектр банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. На 41,64% принадлежит Punjab National Bank (Индия), еще 15,02% и 43,43% принадлежат индийским и казахстанским инвесторам соответственно.

АО «Capital Bank Kazakhstan» принадлежит Орифджану Шадиеву, который, как и Тимур Куанышев, входит в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии казахстанского Forbes.

По данным Национального банка, на первое мая текущего года АО «Capital Bank Kazakhstan» занимал 23-ю строчку среди БВУ Казахстана по размеру активов (84 млрд тенге). Ссудный портфель банка составил 62,9 млрд тенге, обязательства 59,7 млрд тенге, собственный капитал – 24,4 млрд тенге

http://asiacreditbank.kz/news/show/id/294

http://kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_reliz_040619_1.pdf
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  Nekrun 09.06.2019 в 16:58:21   # 723331
... и купит всё это Народный Банк за 1 тенге
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  Маке0912 09.06.2019 в 18:31:50   # 723345
Цитата: Nekrun от 09.06.2019 10:58:21
... и купит всё это Народный Банк за 1 тенге


Нет, за 1 тенге не купит.
За 3 тенге.
Три же банка.

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  arhar 09.06.2019 в 20:31:20   # 723356
Готов заплатить 4 тенге
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