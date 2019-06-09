В Казахстане произошло объединение трех крупных банков

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едридмадрид 09 Июня 2019 в 14:26:14
На совместном общем собрании акционеры АО «AsiaCredit Bank», АО «Capital Bank Kazakhstan» одобрили реорганизацию банков в форме присоединения к АО «Tengri Bank». Об этом сообщает KASE .
Документ
http://kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_reliz_040619_1.pdf
для справки
4 июня правления AsiaCredit Bank сообщила о смене председателя правления банка им стал Абдуррахман Зеки Арифиоглу.
Банк по объемам активов на 1 мая этого года занимал 22-е место среди 28 БВУ Казахстана.
Основные показатели деятельности AsiaCredit Bank на начало мая, по данным Нацбанка РК: активы – 107,3 млрд тенге, ссудный портфель – 55,9 млрд тенге, обязательства – 85,5 млрд тенге, собственный капитал – 21,8 млрд тенге.
В понедельник, 3 июня, об изменении состава совета директоров сообщил Tengri Bank. В частности, его покинул Тимур Куанышев, один из самых влиятельных бизнесменов Казахстана.
АО «Tengri Bank» – коммерческий банк Казахстана. Предоставляет широкий спектр банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. На 41,64% принадлежит Punjab National Bank (Индия), еще 15,02% и 43,43% принадлежат индийским и казахстанским инвесторам соответственно.
АО «Capital Bank Kazakhstan» принадлежит Орифджану Шадиеву, который, как и Тимур Куанышев, входит в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии казахстанского Forbes.
По данным Национального банка, на первое мая текущего года АО «Capital Bank Kazakhstan» занимал 23-ю строчку среди БВУ Казахстана по размеру активов (84 млрд тенге). Ссудный портфель банка составил 62,9 млрд тенге, обязательства 59,7 млрд тенге, собственный капитал – 24,4 млрд тенге
http://asiacreditbank.kz/news/show/id/294
http://kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_reliz_040619_1.pdf
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Nekrun от 09.06.2019 10:58:21
... и купит всё это Народный Банк за 1 тенге
... и купит всё это Народный Банк за 1 тенге
Нет, за 1 тенге не купит.
За 3 тенге.
Три же банка.