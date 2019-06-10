Дарига Назарбаева: В скором времени мы столкнемся с большой дырой в бюджете

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danilov 10 Июня 2019 в 09:58:02
- Сейчас перед страной стоят новые вызовы. Все мировые аналитики предсказывают в целом падение в мировой экономике и возможно новый кризис, который наступит к концу лета, к осени. Видим, что снижается цена на сырьевые ресурсы. При этом у нас значительно выросли расходы на социальную часть бюджета. Получается, что в скором времени мы столкнемся с большой дырой в бюджете. Как её закрывать, какие ресурсы, какие источники использовать - вот сверхзадача, которая стоит на сегодняшний день перед всеми нами. Мы готовы совместно с вами искать эти пути решения и помогать, для того чтобы находить оптимальные пути и для преодоления этих вопросов и недостатков, - сказала Дарига Нурсултановна.
Она отметила, что увеличилось количество судебных процессов в сфере госзакупок.
- Мы видим увеличение количества судебных процессов по недобросовестным поставщикам, они тянутся годами и на эти судебные процессы тоже из бюджета тратим средства. Кроме того, проигравшие на конкурсе лица направляют обращения в правоохранительные органы по оспариванию результатов госзакупок, что затягивает процесс реализации бюджетных программ. Это тоже из года в год тянущаяся история, мы с вами ее прекрасно знаем, поэтому эта проблема требует изучения и принятия решений. Отрегулировать взаимоотношения между госорганами при организации конкурсов, отрегулировать вовлечение правоохранительных органов во все эти конкурсные и тендерные процедуры и ответы на жалобы. Потому что в конечном итоге теряем все мы, теряет наша экономика. Недополучают средства наши регионы и не строятся те социальные объекты, которые необходимы сегодня нашему Казахстану, - сказала спикер сената.
В целом, она отметила, что разбор отчетов правительства и счетного комитета был хорошим и обстоятельным.
https://www.zakon.kz/4972544-nazarbaeva-v-skorom-vremeni-my.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: строитель от 10.06.2019 04:23:16
Дарига Назарбаева: В скором времени мы столкнемся с большой дырой в бюджете
Дарига Назарбаева: В скором времени мы столкнемся с большой дырой в бюджете
Дыра проглатывает машины, пароходы. Проглатявает города и бюджеты стран. Опасная штука - эта дыра. Бывают озоновые дыры, а бывают и черные. Черные особо опасные они отличаются огромными размерами и ненасытностью, могут засасывать в себя целые целые планеты и созвездия. Эээээх тяжелые времена настают.
Беня Ладен 10.06.2019 в 11:53:36 # 723418
Ну дык а кто прогрыз эту дыру ? .
Кто виноват, что вы сидите на сырьевой игле? За долгие годы ничего так и не придумали...
Готов голосовать хоть за шимпанзе...главное чтобы не из вашей бан дыы, чисто мое мнение