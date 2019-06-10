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Экономика
Дарига Назарбаева: В скором времени мы столкнемся с большой дырой в бюджете
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danilov 10 Июня 2019 в 09:58:02
Спикер Сената РК Дарига Назарбаева в ходе обсуждения отчета правительства об исполнении бюджета за 2018 год отметила важность умения рассчитывать все расходы и доходы, так как все мировые аналитики предсказывают в целом падение в мировой экономике и возможности нового кризиса к концу лета, началу осени, передает Zakon.kz.

- Сейчас перед страной стоят новые вызовы. Все мировые аналитики предсказывают в целом падение в мировой экономике и возможно новый кризис, который наступит к концу лета, к осени. Видим, что снижается цена на сырьевые ресурсы. При этом у нас значительно выросли расходы на социальную часть бюджета. Получается, что в скором времени мы столкнемся с большой дырой в бюджете. Как её закрывать, какие ресурсы, какие источники использовать - вот сверхзадача, которая стоит на сегодняшний день перед всеми нами. Мы готовы совместно с вами искать эти пути решения и помогать, для того чтобы находить оптимальные пути и для преодоления этих вопросов и недостатков, - сказала Дарига Нурсултановна.
Она отметила, что увеличилось количество судебных процессов в сфере госзакупок.

- Мы видим увеличение количества судебных процессов по недобросовестным поставщикам, они тянутся годами и на эти судебные процессы тоже из бюджета тратим средства. Кроме того, проигравшие на конкурсе лица направляют обращения в правоохранительные органы по оспариванию результатов госзакупок, что затягивает процесс реализации бюджетных программ. Это тоже из года в год тянущаяся история, мы с вами ее прекрасно знаем, поэтому эта проблема требует изучения и принятия решений. Отрегулировать взаимоотношения между госорганами при организации конкурсов, отрегулировать вовлечение правоохранительных органов во все эти конкурсные и тендерные процедуры и ответы на жалобы. Потому что в конечном итоге теряем все мы, теряет наша экономика. Недополучают средства наши регионы и не строятся те социальные объекты, которые необходимы сегодня нашему Казахстану, - сказала спикер сената.

В целом, она отметила, что разбор отчетов правительства и счетного комитета был хорошим и обстоятельным.

https://www.zakon.kz/4972544-nazarbaeva-v-skorom-vremeni-my.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 10.06.2019 в 10:23:16   # 723405
Дарига Назарбаева: В скором времени мы столкнемся с большой дырой в бюджете

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  X-Daemon 10.06.2019 в 10:25:53   # 723406
выборы прошли, теперь можно и реальность озвучивать
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  lokidogma 10.06.2019 в 10:33:02   # 723408
Цитата: строитель от 10.06.2019 04:23:16
Дарига Назарбаева: В скором времени мы столкнемся с большой дырой в бюджете


Дыра проглатывает машины, пароходы. Проглатявает города и бюджеты стран. Опасная штука - эта дыра. Бывают озоновые дыры, а бывают и черные. Черные особо опасные они отличаются огромными размерами и ненасытностью, могут засасывать в себя целые целые планеты и созвездия. Эээээх тяжелые времена настают.
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  Беня Ладен 10.06.2019 в 11:53:36   # 723418
Интересно, а кто это купил айфоны и лексусы за валюту вместо станков с ЧПУ и локомотивов? Опять народишко не тот попался.
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  Маке0912 10.06.2019 в 12:08:12   # 723419
Три миллиарда долларов замороженные в Шведцарском банке на её имя, пусть в бюджет вернет.
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  KAN13 10.06.2019 в 12:11:13   # 723420

Ну дык а кто прогрыз эту дыру ? .
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  Денис222 10.06.2019 в 13:23:24   # 723424
Кризиса нет, они просто нас наеб...
Кто виноват, что вы сидите на сырьевой игле? За долгие годы ничего так и не придумали...
Готов голосовать хоть за шимпанзе...главное чтобы не из вашей бан дыы, чисто мое мнение
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  Аристарх 10.06.2019 в 14:26:50   # 723428
Папенька в своё время отдал им с Рахатом "Хабар", а Тимке с Динарой "Халык", в "доверительное управление", так сказать, о чём потом сильно пожалел, так как с Рахатом вышел косяк и часть денежек уплыла. Но в принципе баланс сохранён, по бабкам у сестёр сейчас примерно паритет, хотя влияние старшей гораздо больше. Я это к тому, что все высказывания и движения членов этой семейки направлены исключительно на зарабатывание власти и бабла, так что после этих слов следует ожидать и соответствующих действий в обозначенных направлениях. Думаю, закрутят гайки в тендерах, чтобы лишние чужие и кто попало не побеждал, и пошлют лесом всех, кто судится с государственным произволом и кидаловом.
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