Страны, которые выигрывают от торговой войны США и Китая, согласно исследованию ЮНКТАД
danilov 10 Июня 2019 в 12:23:16
Дональд Трамп пригрозил Китаю повышением пошлин на товары стоимостью $300 млрд. По данным Всемирной торговой организации, продолжающаяся торговая война способствует глобальной экономической неопределённости и сокращению роста мировой торговли, однако, как показывает график, некоторые страны получают выгоду от размолвки между США и Китаем, поскольку торговля перенаправляется в страны, не затронутые новыми барьерами.
https://www.weforum.org/agenda/2019/06/chart-of-the-day-who-gains-when-the-us-and-china-fight-over-trade/