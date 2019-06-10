В Казахстан прибыла Инвестиционно-торговая миссия штата Аризона

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 10 Июня 2019 в 17:48:23
В пресс-конференции приняли участие спикер палаты представителей штата Аризона Рассел Бауэрс, председатель комитета по бюджету палаты представителей штата Аризона Реджина Кобб, председатель государственного и международного комитета палаты представителей штата Аризона Хосе Риверо, сенатор штата Аризона Ребекка Риос, члены государственного и международного комитета Палаты представителей штата Аризона Фрэнк Кэррол, Джэральдин Пэтен, также старший партнер CSI Group Олжас Хұдайбергенов.
Олжас Хұдайбергенов в своем выступлении напомнил, что в 1990-х годах Казахстан был крупнейшим торговым партнером штата Аризона США, но впоследствии объемы постепенно сокращались, и сейчас находятся на низком уровне.
«Данная торговая миссия штата Аризона была инициирована недавно, ее основной целью является укрепление и усиление инвестиционных и торговых связей между штатом Аризона и Казахстаном. Почему Аризона? Дело в том, что в 90-х годах в силу разных обстоятельств, Казахстан оказался самым крупным торговым партнером штата Аризоны. К сожалению, с тех пор объемы взаимной торговли уменьшились. И сейчас эта миссия является попыткой возобновить тот уровень сотрудничества, который был в 90-х годах», - сказал он.
Как отметил Олжас Хұдайбергенов, у нынешней делегации планируется ряд встреч с государственными органами, с руководителями министерств и членами Парламента.
«В состав делегации входят 6 человек, которые являются членами Палаты представителей Сената штата Аризоны во главе с Рассел Бауэрс. Инвесторам Аризоны интересны все отрасли, но наибольший интерес представляют отрасли горнорудной промышленности, аэрокосмической связи, сельского хозяйства и образования», - сообщил он.
По словам О. Хұдайбергенова, в каждой отрасли возможно применение лучших технологий, особенно в сельском хозяйстве, так как Аризона также, как и Казахстан вынуждена развивать сельское хозяйстве в тех же климатических условиях, что и Казахстан (засушливость, дефицит поливной воды и тд). Также спикер отметил отдельный интерес по образовательным проектам с возможностью финансирования образовательных и исследовательских проектов.
Предполагается, что миссия предпримет все необходимые действия по увеличению инвестиций из штата в Казахстан, трансферту технологий, росту взаимной торговли.
Миссия будет иметь постоянно действующий офис в г.Нур-Султан и будет располагаться в офисе компании-партнера CSI Capital, которая будет поддерживать миссию по всем вопросам.
Напомним, в целях реализации миссии с 5 по 13 июня т.г. в Казахстане находится официальная делегация, включающая в себя 6 членов конгресса штата Аризона, во главе со спикером Палаты представителей штата. Миссия встретится с ключевыми представителями исполнительных и законодательных государственных органов РК и посетит города Нур-Султан, Шымкент, Туркестан, Алматы, Усть-Каменогорск.
https://ortcom.kz/ru/novosti/v-kazahstan-pribyla-investicionno-torgovaya-missiya-shtata-arizona
Комментарии, по рейтингу, по дате