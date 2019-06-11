Мы увидим гонку девальваций?

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danilov 11 Июня 2019 в 13:59:22
Из мировых центральных банков, заливавших деньгами пожар на рынках в 2008 году, лишь Федеральная резервная система США спустя 11 лет смогла немного приподнять процентные ставки, прежде чем заявила о готовности снова снижать их в ответ на торговые войны, замедление мировой экономики и угрозу коллапса рынков.
Вслед за ФРС в гонку на смягчение денежной политики готов вступить и ЕЦБ, сообщили Reuters два близких к регулятору источника.
По их словам, Европейский центробанк может вернуться к снижению процентных ставок, одна из которых - кредитная - уже находится на нуле, а другая - по депозитным операциям - и вовсе зафиксирована в отрицательной зоне - минус 0,4% годовых.
По итогам заседания на прошлой неделе ЕЦБ ухудшил прогнозы экономического роста в зоне евро (с 1,2% до 1,1% на текущий год, с 1,6% до 1,4% - на следующий, с 1,5% до 1,4% - на 2021-й), а также подтвердил начало программы кредитных вливаний в банковскую систему TLTRO-3.
Начиная с сентября банки смогут получать в ЦБ долгосрочные (до двух лет) займы под ставку вплоть до отрицательной (от плюс 0,1% до минус 0,3% годовых).
На этом ЕЦБ, закачавший в рынки почти 4 триллиона евро в ходе двух раундов количественного смягчения, может не остановиться. Центробанк обеспокоен возможным укреплением евро к доллару из-за вероятного снижения процентных ставок в США и рассматривает возможность возобновить скупку активов, говорят источники Reuters, добавляя, впрочем, что такой сценарий пока не встречает нужной поддержки.
Глава ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил о готовности поддержать экономический рост в условиях торговой войны и укрепил рынки в уверенности, что стоимость займов в долларах будет снижена уже в этом году: фьючерсы на ставку Федрезерва закладывают ее снижение до сентября с вероятностью 97%, а затем еще три шага вниз до конца 2020 года.
Разница в процентных ставках и, соответственно, в доходности активов в долларах и евро - ключевой мотор для валютного рынка, указывает аналитик «ВТБ Форекс» Алексей Михеев: сейчас 10-летние казначейские облигации США торгуются по 2,09% годовых, тогда как немецкие бунды дают отрицательную доходность.
«Я назову вам пять причин, почему ЕЦБ может снизить ставку», - сказал один из источников Reuters и, как отмечает агентство, повторил слова «курс евро» пять раз.
По словам другого источника, центробанк еще может вытерпеть курс 1,15 доллара за евро, но отметка в 1,20 уже станет, по мнению регулятора, «болевым порогом» для экономики еврозоны.
Впрочем, и это не предел для ЕЦБ. Регулятор, по словам источника Reuters, рассматривает варианты вплоть до возобновления скупки активов, которая равносильна запуску «печатного станка».
Фактически мы наблюдаем «японизацию Европы», говорит главный рыночный экономист Mizuho Financial Group Дайсукэ Каракама: японский ЦБ попал в ловушку нулевых ставок и напечатал полквадриллиона иен в попытке ускорить инфляцию и экономический рост.
Скупив более 40% всех долговых обязательства правительства и став крупнейшим акционером каждой третьей компании, чьи акции торгуются на бирже Токио, Банк Японии увеличил в 5 раз за 6 лет, и в результате его размер превысил объем национальной экономики впервые в истории Японии и любой другой развитой страны.
Де-факто снова снижая ставки и обсуждая возможность возобновить скупку активов спустя всего полгода после ее окончания, ЕЦБ капитулирует и признает, что все стимулирующие меры оказались неэффективы, говорит стратег Rabobank Майкл Эвери.
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/evropa-vstupaet-v-gonku-devalvaciy-1028266968