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Экономика
Рубль перевалил за 6
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danilov 12 Июня 2019 в 16:25:32
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  KapitanNemo 12.06.2019 в 18:07:06   # 723634
Теперь наши товары станут дешевле в России и россияне толпами и оптом будут скупать все у нас?
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  портфил 12.06.2019 в 18:13:19   # 723635
Цитата: KapitanNemo от 12.06.2019 12:07:06
Теперь наши товары станут дешевле в России и россияне толпами и оптом будут скупать все у нас?


ну так ЦБ РФ тож не лохи они следят за паритетом, хорошо что наши в ЦБ не повторяют ошибок по сдерживанию рубля, доллара и прочих валют ( тем самым тратя золото-валютные запасы)

вот курс ЦБ РФ
16.7955 рубля за 100 казахстанских тенге
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  портфил 12.06.2019 в 18:16:12   # 723636
вот как только за наши 100 тенге будут давать их 14-15 рублей вот тогда ломанутся, это где то 7 тенге за их рубль
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  Прапор 12.06.2019 в 18:19:14   # 723637
Цитата: KapitanNemo от 12.06.2019 12:07:06
Теперь наши товары станут дешевле в России и россияне толпами и оптом будут скупать все у нас?

В России наших товаров с гулькин хрен, так что толп россиян не увидим скорее всего, а вот подорожание всего и вся у нас это уже полным ходом. Продавцы уже ценники не успевают менять.
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  мартин 13.06.2019 в 01:59:00   # 723664
Шашлык на крытом рынке подорожает аль нет?
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