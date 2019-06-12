Рубль перевалил за 6

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KapitanNemo 12.06.2019 в 18:07:06 # 723634
Цитата: KapitanNemo от 12.06.2019 12:07:06
Теперь наши товары станут дешевле в России и россияне толпами и оптом будут скупать все у нас?
Теперь наши товары станут дешевле в России и россияне толпами и оптом будут скупать все у нас?
ну так ЦБ РФ тож не лохи они следят за паритетом, хорошо что наши в ЦБ не повторяют ошибок по сдерживанию рубля, доллара и прочих валют ( тем самым тратя золото-валютные запасы)
вот курс ЦБ РФ
16.7955 рубля за 100 казахстанских тенге
Цитата: KapitanNemo от 12.06.2019 12:07:06
Теперь наши товары станут дешевле в России и россияне толпами и оптом будут скупать все у нас?
Теперь наши товары станут дешевле в России и россияне толпами и оптом будут скупать все у нас?
В России наших товаров с гулькин хрен, так что толп россиян не увидим скорее всего, а вот подорожание всего и вся у нас это уже полным ходом. Продавцы уже ценники не успевают менять.