Трезвая "оценка" потерь от блокировок в Казахстане

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danilov 13 Июня 2019 в 09:59:49
Если пересчитать распространяемую сумму 2 669 588 498 тенге по курсу 380 тенге за доллар, то час блокировки стоит экономике 7,025 млн USD, или 168,6 млн долларов в сутки и 61,54 млрд USD в год.
Это 34,89% ВВП страны! У нас нет такого сегмента в электронной торговле.
По прогнозам экспертов, весь объем Ecommerce внутри страны без трансграничной торговли и банковских услуг, будет 2019 году равен 500 млн долларов.
Это всего 0,9% ВВП Казахстана или час блокировок условно можно оценить в экономические потери на сумму 57 077 долларов США или 21,689 млн тенге.
( 61.05Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сумма ущерба от блокировки?
Блокировки чего?