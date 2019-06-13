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Экономика
Трезвая "оценка" потерь от блокировок в Казахстане
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danilov 13 Июня 2019 в 09:59:49
В 2019 году ВВП Казахстана ожидается в размере 176,351 млрд USD.
Если пересчитать распространяемую сумму 2 669 588 498 тенге по курсу 380 тенге за доллар, то час блокировки стоит экономике 7,025 млн USD, или 168,6 млн долларов в сутки и 61,54 млрд USD в год.
Это 34,89% ВВП страны! У нас нет такого сегмента в электронной торговле.
По прогнозам экспертов, весь объем Ecommerce внутри страны без трансграничной торговли и банковских услуг, будет 2019 году равен 500 млн долларов.
Это всего 0,9% ВВП Казахстана или час блокировок условно можно оценить в экономические потери на сумму 57 077 долларов США или 21,689 млн тенге.


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  shlenchak 13.06.2019 в 10:19:16   # 723689
Юра мы все проебали...
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  Ri 13.06.2019 в 11:27:35   # 723703
Да херня какая. Продадим еще немного земель, н@еб-м людишек с пенсионным, придумаем еще какой нибудь налог "на солнце например" и повысим уже имеющиеся налоги и вытащим эту сумму. В первой что ли?
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  андремас 13.06.2019 в 12:03:55   # 723710
Что такое "распространяемая сумма" 2.67 млрд.

Сумма ущерба от блокировки?
Блокировки чего?
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  Aлекс 13.06.2019 в 12:06:24   # 723711
Кому платят такие бабки наверное можно отследить, если их вообще платят за блокировку. Кто такие услуги оказывает?
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