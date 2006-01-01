Китай испытывает трудности с расширением системы метро

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danilov 13 Июня 2019 в 10:20:06
Лидером стал Шанхай (669 км по состоянию на июнь), за ним следуют Пекин и Гуанчжоу (617 км и 473 км соответственно). В целом 13 из 33 городов провели линии протяженностью более 100 км.
Однако финансовая ситуация в эксплуатации этих городских железнодорожных сетей была неудовлетворительной. В то время как в сектор было инвестировано более 600 млрд юаней ($86,69 млрд), только нескольким городам удалось достичь безубыточности.
Данные из 28 городов показали, что соотношение доходов и расходов в 2018 г. составило 78%, увеличившись на 8 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом. Только четыре города - Ханчжоу, Циндао, Шэньчжэнь и Пекин - достигли баланса в прошлом году.
В то же время в 6 из 29 городов, включая Куньмин, Нинбо, Сямынь и Гуйян, было зафиксировано менее 7 тыс. посещений на километр в день, что ниже показателя, требуемого Национальной комиссией по развитию и реформам.
Как сообщали "Вести.Экономика", Китай стремится стимулировать инвестиции в инфраструктуру для поддержки замедляющегося экономического роста.
Правительство КНР снизило целевой показатель роста ВВП на 2019 г. до 6-6,5%, после того как в прошлом году рост замедлился до 6,6% и был минимальным с 1990 г.
https://www.vestifinance.ru/articles/120692
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