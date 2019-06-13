Льготную ипотеку под 2% годовых «Бақытты отбасы» запустят по всему Казахстану

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старик 13 Июня 2019 в 19:55:36
По словам главы Жилстройсбербанка, в Алматы утверждены ещё 233 заявки, сейчас по ним заключаются договоры купли-продажи и залога.
«Большая республиканская программа (ипотеки. — Авт.) под 2% годовых стартует в течение одной-двух недель, как только деньги из Министерства финансов поступят на счёт Жилстройсбербанка. Хочу заверить, что с точки зрения бизнес-процессов мы абсолютно готовы», — сообщила спикер.
Условия по ипотеке следующие:
заём по ставке 2% годовых; первоначальный взнос 10%; максимальная сумма ипотеки — 15 млн тенге.
Жильё можно приобретать только в новых домах. Более подробную информацию можно получить на специальном портале. Там же можно подать и заявку.Источник: Informburo.kz Такой процентной ставки по моему нет нигде в мире, занимайте очередь!
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