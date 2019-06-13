Льготную ипотеку под 2% годовых «Бақытты отбасы» запустят по всему Казахстану

Тэги

Инвестиций И Кредитов Предлагают 2% В Год. 200000

MOLTEN Волейбольный мяч г.Шымкент 4500тг

Мяч футбольный Star Dragon г.Шымкент 10000тг

Гантели разборные 15кг+15кг г.Шымкент 24000тг

Файтбол тренажер (Fight ball) г.Шымкент 1800тг

Инверсионные ботинки г.Шымкент 18000тг

Специалист обслуживания ПО АЗС 150 000

Жгут борцовский г.Шымкент 700тг/метр

Турник 3в1 Уралспорт г.Шымкент 15600тг

Гантели разборные 15кг+15кг, г.Шымкент 24000тг