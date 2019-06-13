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Экономика
Льготную ипотеку под 2% годовых «Бақытты отбасы» запустят по всему Казахстану
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старик 13 Июня 2019 в 19:55:36
«Программа “Бақытты отбасы” стартует в конце июня или начале июля. В качестве пилотного проекта для проверки автоматизации бизнес-процессов мы стартовали в Алматы, где акимат города выделил нам около 3 млрд тенге. На сегодня 98 многодетных семей отметили новоселье. Они купили новые квартиры, плюс им помог акимат жилищными сертификатами на 1 млн тенге», — рассказала Ляззат Ибрагимова.

По словам главы Жилстройсбербанка, в Алматы утверждены ещё 233 заявки, сейчас по ним заключаются договоры купли-продажи и залога.

«Большая республиканская программа (ипотеки. — Авт.) под 2% годовых стартует в течение одной-двух недель, как только деньги из Министерства финансов поступят на счёт Жилстройсбербанка. Хочу заверить, что с точки зрения бизнес-процессов мы абсолютно готовы», — сообщила спикер.

Условия по ипотеке следующие:

заём по ставке 2% годовых; первоначальный взнос 10%; максимальная сумма ипотеки — 15 млн тенге.

Жильё можно приобретать только в новых домах. Более подробную информацию можно получить на специальном портале. Там же можно подать и заявку.Источник: Informburo.kz Такой процентной ставки по моему нет нигде в мире, занимайте очередь!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  sarmat 14.06.2019 в 09:16:54   # 723832
А вот и конфетки, печеньки, чтоб народ успокоился.
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  Dron2191 14.06.2019 в 09:43:45   # 723837
Участвуют граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда по г. Алматы, по категории «многодетная семья», «неполные семьи» и «семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов».
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  kubik 14.06.2019 в 13:17:04   # 723872
Почему новости всегда в будущем времени, а ни так, что уже запустили программу , уже открыли завод...
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